Самолет Лукашенко хотели взорвать из гранатомета, – белорусский священник
Критик режима белорусского диктатора Николай Автухович якобы хотел подорвать президентский борт при взлете или посадке. Священник доказывал, что боеприпас стоит дорого, но представитель из США обещал помочь деньгами.
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Белорусский священник Сергей Резанович во время дачи показаний в суде по "делу Николая Автуховича" заявил о плане подрыва самолета президента Беларуси Александра Лукашенко с помощью гранатомета. Об этом пишет издание "Гродненская правда".
Николай Автухович, предприниматель из Волковыска, знаменит критическими высказываниям в адрес президента страны. Он призывал Лукашенко подать в отставку. Активиста обвиняют в терроризме и ряде акций в Гродненской области – поджог дома и автомобилей милиционеров.
Резанович говорит, что Автухович якобы сообщил о планах и подготовке теракта с целью устранить Лукашенко.
Чтобы свергнуть действующую власть, Автухович якобы призывал подорвать самолет №1 во время взлета или посадки.
"Для этой цели надо использовать ракету, как я понял, ручной гранатомет. Он пояснил, что для этого нужен специально обученный человек, который умеет пользоваться подобным оружием", – цитирует издание выступление свидетеля.
Автухович мог сказать, что ракета стоит дорого, но какой-то представитель из США обещал финансовую помощь. После этих слов Резанович отказался давать показания в суде.
"Не хочу отвечать на дальнейшие вопросы", – заключил он.
Дело Автуховича – предыстория
В гродненской тюрьме №1 18 мая начали судить 12 обвиняемых по делу. Автуховича и Любовь Резанович заключили в отдельные клетки, поскольку их признали "особо опасными" обвиняемыми. Следствие утверждает, что ночью с 1 на 2 октября 2020 года они приготовили зажигательную смесь, подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске. Имуществом владеет один из местных милиционеров.
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