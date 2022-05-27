Самолет Лукашенко хотели взорвать из гранатомета, – белорусский священник

Критик режима белорусского диктатора Николай Автухович якобы хотел подорвать президентский борт при взлете или посадке. Священник доказывал, что боеприпас стоит дорого, но представитель из США обещал помочь деньгами.

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Белорусский священник Сергей Резанович во время дачи показаний в суде по "делу Николая Автуховича" заявил о плане подрыва самолета президента Беларуси Александра Лукашенко с помощью гранатомета. Об этом пишет издание "Гродненская правда".

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Николай Автухович, предприниматель из Волковыска, знаменит критическими высказываниям в адрес президента страны. Он призывал Лукашенко подать в отставку. Активиста обвиняют в терроризме и ряде акций в Гродненской области – поджог дома и автомобилей милиционеров.

[ + – ] Николай Автухович после освобождения из тюрьмы в 2014 году

Резанович говорит, что Автухович якобы сообщил о планах и подготовке теракта с целью устранить Лукашенко.

Чтобы свергнуть действующую власть, Автухович якобы призывал подорвать самолет №1 во время взлета или посадки.

"Для этой цели надо использовать ракету, как я понял, ручной гранатомет. Он пояснил, что для этого нужен специально обученный человек, который умеет пользоваться подобным оружием", – цитирует издание выступление свидетеля.

Автухович мог сказать, что ракета стоит дорого, но какой-то представитель из США обещал финансовую помощь. После этих слов Резанович отказался давать показания в суде.

"Не хочу отвечать на дальнейшие вопросы", – заключил он.

Дело Автуховича – предыстория

В гродненской тюрьме №1 18 мая начали судить 12 обвиняемых по делу. Автуховича и Любовь Резанович заключили в отдельные клетки, поскольку их признали "особо опасными" обвиняемыми. Следствие утверждает, что ночью с 1 на 2 октября 2020 года они приготовили зажигательную смесь, подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске. Имуществом владеет один из местных милиционеров.

В ноябре 2020 года Автухович и его союзники, как говорят правоохранители, изготовили в Гродненском районе самодельное взрывное устройство, и взорвали в Гродно автомобиль Skoda Octavia, тоже принадлежавший силовику.

[ + – ] Автуховичу вменяют несколько статей уголовного кодекса

Всем подозреваемым в сумме вменяют 12 статей уголовного кодекса Беларуси: создание преступной организации и участие в ней, покушение на захват власти, измена родине, терроризм и прочие.

Белорусские юристы в общении с DW отметили, что по законодательству никому из обвиняемых в покушении на акт терроризма не может грозить смертная казнь.

Беларусь ранее решила создать оперативное командование для усиления участка госграницы с Украиной. Лукашенко считает эскалация боевых действий в Украине негативно повлияет на Минск.

Напомним, что издание "Медуза" писала о желании Кремля провести в Беларуси "референдум о слиянии" с РФ. Мероприятие могут устроить в один день с "референдумами" о присоединении к России ОРДЛО, Херсонской области и Южной Осетии.

Лукашенко убеждал российского президента Владимира Путина в намерениях Польши "аннексировать запад Украины".