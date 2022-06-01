Втік від санкцій: російський олігарх сховав супер'яхту в порту ОАЕ (фото)

Яхта промисловця Андрія Мельниченка за 300 млн доларів опинилася в Рас-ель-Хаймі у березні. Євросоюз побоюється, що ОАЕ стане "фінансовою гаванню" для мільярдерів із Росії.

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Яхта російського олігарха Андрія Мельниченка, яка потрапила під санкції, 118-метрова "Motor Yacht A" вартістю 300 млн доларів кілька тижнів стоїть у порту Рас-ель-Хайма в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише британська газета Financial Times.

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Влада Італії раніше заарештувала один із кораблів Мельниченка — вітрильну яхту A вартістю 600 мільйонів доларів. Присутність яхти в ОАЕ — символічне нагадування про двоїсте ставлення монархії Перської затоки до західних санкцій проти РФ, зазначає видання.

"З огляду на недотримання західних санкцій, дилема для ОАЕ полягає в тому, як зберегти своє місце як відкритий напрям для капіталу і мати вигляд "хорошого громадянина світу". Це досить складний баланс", — прокоментував один зі співрозмовників газети.

Яхта Мельниченка в ОАЕ — як вона туди потрапила

Морські локатори помітили яхту біля Мальдівських островів у березні. Бізнесмени в ОАЕ кажуть, що Мельниченко, який заперечує зв'язок із Кремлем, проводив там зустрічі у квітні, але після цього він нібито повернувся до Москви.

Журналісти Associated Press спостерігали за яхтою 31 травня, цього дня судно йшло під прапором ОАЕ. Два члени екіпажу працювали на палубі. Супутникові знімки Planet Labs PBC показують, що яхта опинилася в Рас-ель-Хаймі 17 березня.

[ + – ] Яхта олігарха прибула до Рас-ель-Хайму 17 березня

Представник Мельниченка, який потрапив у списки санкцій ЄС та Великобританії, Швейцарії та Австралії, передав питання про яхту юристу, який відмовився від коментарів. Те саме зробила влада ОАЕ в Дубаї, Рас-ель-Хаймі та Абу-Дабі.

Європейські чиновники висловили занепокоєння ОАЕ, країна може стати фінансовим притулком для росіян, які потрапили під західні санкції. Уряд ОАЕ заявив про нейтральний статус у війні РФ проти України, закликаючи до припинення бойових дій.

Деякі представники ОАЕ бачать лицемірство у політиці Заходу. Вони не поділяють думки щодо яхти Мельниченка і того, що росіяни будують там нове життя.

"Отже, для Лондона нормально забирати всі гроші олігархів, а для Дубая — ні?" — питає один з адвокатів.

Мільярдер Мельниченко – що про нього відомо

Журнал Forbes оцінив статки Мельниченка на 1 червня цього року у 24,3 млрд доларів.

Мельниченко заснував компанію-виробника добрив "Єврохім" та вугільну енергетичну компанію СУЕК.

[ + – ] Мельниченко покинув коледж заради відкриття мережі пунктів обміну валют

Бізнесмен у 1991 році покинув коледж, щоб відкрити мережу пунктів обміну валюти. Через два роки він заснував МДМ-банк, який визнали одним із найуспішніших приватних банків у РФ.

Компанії Мельниченка, в яких працює понад 100 тис. осіб, за останні 15 років інвестували близько 23 млрд доларів у виробництво добрив та вугілля.

Мельниченко потрапив під санкції ЄС у березні 2022 року разом з іншими російськими мільярдерами. Він вважає їх "абсурдними" та намагається їх оскаржити. Представники Євросоюзу кажуть, що олігарх був на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 24 лютого, у день початку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 11 травня в Німеччині заарештували яхту Luna іншого російського багатія Фархада Ахмедова, вона прибула на ремонт на корабельню в Гамбурзі.

Російський олігарх Олександр Абрамов сховав свою супер'яхту Titan під прапором Кайманових островів на турецькому курорті Бодрум.

Верховний суд Фіджі дозволив США заарештувати яхту Amadea, яка належить мільярдеру з РФ Сулейману Керімову, її вартість — майже 323 мільйони доларів.