Ушел от санкций: российский олигарх спрятал суперяхту в порту ОАЭ (фото)

Яхта промышленника Андрея Мельниченко за 300 млн долларов оказалась в Рас-эль-Хайме в марте. Евросоюз опасается, что ОАЭ станет "финансовой гаванью" для миллиардеров из России.

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Попавшая под санкции яхта российского олигарха Андрея Мельниченко 118-метровая "Motor Yacht A" стоимостью 300 млн долларов несколько недель стоит в порту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет британская газета Financial Times.

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Власти Италии ранее арестовали одно из судов Мельниченко — парусную яхту A стоимостью 600 миллионов долларов. Присутствие яхты в ОАЭ – символическое напоминание о двойственном отношении монархии Персидского залива к западным санкциям против РФ, указывает издание.

"Учитывая несоблюдение западных санкций, дилемма для ОАЭ заключается в том, как сохранить свое место в качестве открытого направления для капитала и выглядеть "хорошим гражданином мира". Это довольно сложный баланс", – прокомментировал один из собеседников газеты.

Яхта Мельниченко в ОАЭ – как она туда попала

Морские локаторы заметили яхту у Мальдивских островов в марте. Бизнесмены в ОАЭ говорят, что Мельниченко, который отрицает связь с Кремлем, проводил там встречи в апреле, но после этого он якобы вернулся в Москву.

Журналисты Associated Press наблюдали за яхтой 31 мая, в этот день судно шло под флагом ОАЭ. Два члена экипажа работали на палубе. Спутниковые снимки Planet Labs PBC показывают, что яхта оказалась в Рас-эль-Хайме 17 марта.

[ + – ] Яхта олигарха прибыла в Рас-эль-Хайм 17 марта

Представитель Мельниченко, попавший в санкционные списки ЕС и Великобритании, Швейцарии и Австралии, передал вопросы о яхте юристу, который отказался от комментариев. Тоже самое сделали власти ОАЭ в Дубае, Рас-эль-Хайме и Абу-Даби.

Европейские чиновники выразили обеспокоенность ОАЭ, страна может стать финансовым убежищем для россиян, попавших под западные санкции. Правительство ОАЭ заявило о нейтральном статусе в войне РФ против Украины, призывая к прекращению боевых действий.

Некоторые представители ОАЭ видят лицемерие в политике Запада. Они не разделяют мнение по поводу яхты Мельниченко и того, что русские строят там новую жизнь.

"Значит, для Лондона нормально забирать все деньги олигархов, а для Дубая – нет?" — спрашивает один из адвокатов.

Миллиардер Мельниченко – что о нем известно

Журнал Forbes оценил состояние Мельниченко на 1 июня этого года в 24,3 млрд долларов.

Мельниченко основал компанию-производитель удобрений "Еврохим" и угольную энергетическую компанию СУЭК.

[ + – ] Мельниченко бросил колледж ради открытия сети пунктов обмена валют

Бизнесмен в 1991 году бросил колледж, чтобы открыть сеть пунктов обмена валюты. Через два года он основал МДМ-банк, который признан одним из самых успешных частных банков в РФ.

Компании Мельниченко, в которых работает более 100 тыс. человек, за последние 15 лет инвестировали около 23 млрд долларов в производство удобрений и угля.

Мельниченко попал под санкции ЕС в марте 2022 года вместе с другими российскими миллиардерами. Он считает их "абсурдными" и пытается их оспорить. Представители Евросоюза говорят, что олигарх был на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала вторжения в Украину.

Напомним, что 11 мая в Германии арестовали яхту Luna другого российского богача Фархада Ахмедова, она прибыла на ремонт на верфь в Гамбурге.

Российский олигарх Александр Абрамов спрятал свою суперяхту Titan под флагом Каймановых островов на турецком курорте Бодрум.

Верховный суд Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea, которая принадлежит миллиардеру из РФ Сулейману Керимову, ее стоимость – почти 323 миллиона долларов.