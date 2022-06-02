Заспокоїть ціни на ринку: Саудівська Аравія погоджується збільшити видобуток нафти, – ЗМІ

Королівство не хоче втрачати контроль за цінами на нафту. Експерти з нафтової галузі впевнені, що Ріяд не відвернеться від Москви, незважаючи на деяке зближення зі США.

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Саудівська Аравія попередила західних союзників про готовність збільшити видобуток нафти, якщо Росія зменшить її через санкції. Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на 5 поінформованих джерел.

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"Саудівська Аравія усвідомлює ризики й те, що втрата контролю за цінами на нафту не в їхніх інтересах", — сказала одна людина, поінформована про погляди королівства.

Дипломати та джерела з нафтової галузі кажуть, що нафтовий ринок перевантажений, і через це зростають ціни, але реального дефіциту ресурсу поки що немає. Картина може змінитися в процесі відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу, упевнені співрозмовники.

Імовірність істотного зниження видобутку нафти в Росії зросла. За оцінками Financial Times, до повномасштабного вторгнення в Україну агресор виробляв понад 10% світової нафти.

[ + – ] Збільшення видобутку нафти можуть перенести на липень і серпень

Між США та Саудівською Аравією були напружені відносини, влада королівства кілька разів відкидала заклики Білого дому та країн "Великої сімки" терміново збільшити видобуток нафти.

Виправити ситуацію допомогли кілька візитів високопосадовців в останні тижні. У Ріяді були координатор Ради національної безпеки США Близького Сходу Бретт Макгерк і радник президента Джо Байдена з енергетичної безпеки Амос Хохштайн.

Знайомі з переговорами дипломати говорять про згоду Саудівської Аравії змінити тон, щоб спробувати заспокоїти ціни та зблизитися з адміністрацією Байдена.

Одне дипломатичне джерело повідомило, що збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії та ОАЕ оголосять на зустрічі ОПЕК+ 2 червня. Збільшення видобутку, заплановане на вересень, швидше за все, перенесуть на липень і серпень.

Королівство не відвернеться від Росії

Глава департаменту нафти й газу фінансового конгломерату JPMorgan Крістіан Малек вважає, що Саудівська Аравія обережно ставиться до використання всіх вільних потужностей. Ріяду потрібно достатньо резерву, щоб реагувати на розвиток ситуації з ресурсом на ринку, каже фахівець.

"Спалювати всі вільні потужності було б передчасно. Саудити готові відреагувати, якщо ринок виходитиме з-під контролю. Вони розглядають резервні потужності як останню лінію захисту від ризику рецесії зростання цін на нафту", — пояснив Малек.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман раніше говорив, що розглядає Росію як ключового партнера в ОПЕК+.

[ + – ] Ціни на нафту впали напередодні зустрічі ОПЕК+

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня перебуває з візитом в Ріяді, там він зустрічається з колегами із Саудівської Аравії та ОАЕ. Вони погодилися разом працювати в групі ОПЕК+.

"Навіть якщо відносини Саудівської Аравії та США рухаються до зближення, королівство не відвернеться від Росії", — сказала експертка консалтингової компанії Energy Aspects Амріта Сен.

Ціни на нафту перед зустріччю ОПЕК+

Ціни на нафту 2 червня впали напередодні зустрічі ОПЕК+ і новин про збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією у відповідь на заклики США, повідомило агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 2,08 долара, або 1,8%, до 114,21 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2,25 долара, або 2,0%, до 113,01 долара за барель

Два джерела Reuters в ОПЕК+ кажуть, що технічний комітет організації знизив прогноз профіциту ринку нафти у 2022 році приблизно на 500 тис. барелів на добу — до 1,4 млн барелів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився обговорювати запровадження нафтового ембарго проти Росії на зустрічі лідерів ЄС. Окрім нафти, Будапешт висунув інші умови для ухвалення 6-го пакету санкцій проти РФ.

США раніше вигадали спосіб позбавлення Росії доходів від імпорту енергоресурсів. Для цього планується створити картель покупців у Євросоюзі.