Успокоит цены на рынке: Саудовская Аравия согласна увеличить добычу нефти, – СМИ

Королевство не хочет терять контроль над ценами на нефть. Эксперты из нефтяной отрасли уверены, что Эр-Рияд не отвернется от Москвы, несмотря на некоторое сближение с США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Саудовская Аравия предупредила западных союзников о готовности увеличить добычу нефти, если Россия уменьшит ее из-за санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на 5 информированных источников.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах", — сказал один человек, проинформированный о взглядах королевства.

Дипломаты и источники из нефтяной отрасли говорят, что нефтяной рынок перегружен и из-за этого растут цены, но реального дефицита ресурса пока нет. Картина может измениться в процессе восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, уверены собеседники.

Вероятность существенного снижения добычи нефти в России возросла. По оценкам Financial Times, до полномасштабного вторжения в Украину агрессор производил более 10% мировой нефти.

[ + – ] Увеличение добычи нефти могут перенести на июль и август

Между США и Саудовской Аравией были напряженные отношения, власти королевства несколько раз отвергали призывы Белого дома и стран "Большой семерки" срочно увеличить добычу нефти.

Исправить ситуацию помогли несколько визитов высокопоставленных американских чиновников в последние недели. В Эр-Рияде были координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и советник президента Джо Байдена по энергетической безопасности Амос Хохштайн.

Знакомые с ходом переговоров дипломаты говорят о согласии Саудовской Аравии изменить тон, чтобы попытаться успокоить цены и сблизиться с администрацией Байдена.

Один дипломатический источник сообщил, что увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ объявят на встрече ОПЕК+ 2 июня. Увеличение добычи, запланированное на сентябрь, скорее всего, перенесут на июль и август.

Королевство не отвернется от России

Глава департамента нефти и газа финансового конгломерата JPMorgan Кристиан Малек считает что Саудовская Аравия осторожно относится к использованию всех свободных мощностей. Эр-Рияду нужно достаточно резерва, чтобы реагировать на развитие ситуации с ресурсом на рынке, говорит специалист.

"Сжигать все свободные мощности было бы преждевременно. Саудиты готовы отреагировать, если рынок будет выходить из-под контроля. Они рассматривают резервные мощности как последнюю линию защиты от риска рецессии роста цен на нефть", – объяснил Малек.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман ранее говорил, что рассматривает Россию как ключевого партнера в ОПЕК+.

[ + – ] Цены на нефть упали накануне встречи ОПЕК+

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе находится с визитом в Эр-Рияде, там он встречается с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Они согласились вместе работать в группе ОПЕК+.

"Даже если отношения Саудовской Аравии и США движутся к сближению, королевство не отвернется от России", — сказала эксперт консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен.

Цены на нефть перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть 2 июня упали в преддверии встречи ОПЕК+ и новостей об увеличении добычи нефти Саудовской Аравией в ответ на призывы США, сообщило агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 2,08 доллара, или 1,8%, до 114,21 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,25 доллара, или 2,0%, до 113,01 доллара за баррель

Два источника Reuters в ОПЕК+ говорят, что технический комитет организации снизил прогноз профицита рынка нефти в 2022 году примерно на 500 тыс. баррелей в сутки – до 1,4 млн баррелей.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать ввод нефтяного эмбарго против России на встрече лидеров ЕС. Кроме нефти Будапешт выдвинул другие условия для принятия 6-го пакета санкций против РФ.

США ранее придумали способ лишения России доходов от импорта энергоресурсов. Для этого планируется создать картель покупателей в Евросоюзе.