У Кремлі шукають наступника: ЗМІ пишуть, що Путін у комі після невдалої операції

Журналісти стверджують, що поки в Кремлі вирішують, хто стане наступним президентом, на публіці з'являються двійники Путіна. Це необхідно для створення необхідної картинки медіа.

Президент Росії Володимир Путін упав у кому після невдалої операції з видалення ракової пухлини, і тепер перебуває в реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем життєзабезпечення. Про це з посиланням на джерела в розвідці повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

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Згідно з наданою інформацією, у російського президента з'явилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, що призвело до втрати чутливості болю.

Повідомляється, що оточення Путіна, ймовірно, вирішило приховати факт деструктивної коми в російського президента доти, доки в Кремлі не визначать, хто стане його наступником. А до цього часу на публіці з'являтимуться двійники, щоб створювати необхідну для медіа картинку.

Також повідомляється, що найближчим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням анонсувати зустріч Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій буде присутній і турецький лідер.

Однак існує ймовірність, що зустріч глав держав може не відбутися через ризик розкриття підміни Путіна його двійником. Щоб знайти офіційну нагоду відмовитися від зустрічі, російська сторона хоче звинуватити Україну в нібито неконструктивній позиції президента Зеленського. І для цього Києву буде висунуто свідомо неприйнятні умови.

Журналісти зазначають, що перевірити інформацію про фізичне здоров'я Путіна можна тоді, коли Москва вкотре почне коментувати причини відмови від переговорів Росії та України на рівні глав держав.

Раніше повідомлялося, що на думку колишнього керівника нафтогазової компанії ЮКОС Леоніда Невзліна, інформація про хворобу президента Володимира Путіна є не що інше, як спланована спецоперація ФСБ. Невзлін вважає, що ідея про критичний стан президента РФ вигідна, перш за все, самому Путіну та його оточенню.

Путіна за кордоном супроводжують співробітники ФСТ, які збирають за ним продукти життєдіяльності. Як повідомило видання Paris Match, це робиться для того, щоб приховати інформацію щодо справжнього стану здоров'я російського президента.