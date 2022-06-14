В Кремле ищут преемника: СМИ пишут, что Путин в коме после неудачной операции

Журналисты утверждают, что пока в Кремле решают кто станет следующим президентом, на публике появляются двойники Путина. Это необходимо для создания необходимой картинки в медиа.

Президент России Владимир Путин впал в кому после неудачной операции по удалению раковой опухоли, и теперь находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают с помощью систем жизнеобеспечения. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщило интернет-издание "Обозреватель".

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Согласно предоставленной информации, у российского президента появились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, что привело к потере чувствительности боли.

Сообщается, что окружение Путина, вероятно, решило скрыть факт деструктивной комы у российского президента до момента, пока в Кремле не определят, кто станет его преемником. А до этого времени на публике будут появляться двойники, чтобы создавать необходимую для медиа картинку.

Также сообщается, что в ближайшее время глава МИД РФ Сергей Лавров планирует обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой анонсировать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, на которой будет присутствовать и турецкий лидер.

Однако, существует вероятность, что встреча глав государств может не состояться из-за риска раскрытия подмены Путина его двойником. Чтобы найти официальный повод отказаться от встречи, российская сторона хочет обвинить Украину в якобы неконструктивной позиции президента Зеленского. И для этого Киеву будут выдвинуты заведомо неприемлемые условия.

Журналисты отмечают, что проверить информацию о физическом здоровье Путина можно тогда, когда Москва в очередной раз начнет комментировать причины отказа от переговоров России и Украины на уровне глав государств.

Ранее сообщалось, что по мнению бывшего руководителя нефтегазовой компании ЮКОС Леонида Невзлина, информация о болезни президента Владимира Путина, есть не что иное, как спланированная спецоперация ФСБ. Невзлин считает, что идея о критическом состоянии президента РФ выгодна, прежде всего, самому Путину и его окружению.

Путина за границей сопровождают сотрудники ФСО, которые собирают за ним продукты жизнедеятельности. Как сообщило издание Paris Match, это делается для того, чтобы скрыть информацию о подлинном состоянии здоровья российского президента.