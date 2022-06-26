Випускники російських шкіл зможуть швидше потрапити на війну з Україною

Комітет Держдуми РФ з питань оборони пропонує дозволити випускникам укладати контракти із ЗС Росії без обов'язкових трьох місяців термінової служби.

Комітет Державної думи РФ з оборони підготував поправки до статті 34 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", повідомляє "Лента.ру". Якщо Держдума схвалить поправки, 18-річні випускники шкіл зможуть укладати контракти зі Збройними силами Росії одразу після випуску. Наразі для укладання контракту закон вимагає відслужити не менше трьох місяців термінової служби.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Також законодавці пропонують скасувати освітній ценз для кандидатів, які бажають вступити на контрактну службу. Раніше вперше стати контрактником могли випускники технікумів і професійних училищ із середньою професійною освітою, якщо вони відповідали двом іншим критеріям: вже служать чи підлягають призову, а також не перебувають у запасі.

При цьому голова комітету з оборони Андрій Картаполов пропонує законодавчо заборонити відправляти на війну контрактників, якщо вони відслужили менше ніж чотири місяці.

Насправді ж у бойових діях біля України нерідко беруть участь навіть солдати-строковики. Ще в березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв не відправляти строковиків у гарячі точки. Проте за перший місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії загинуло 180 солдат строкової служби. На початку червня військовий прокурор Західного військового округу РФ Артур Єгієв заявив, що у вторгненні в Україну брало участь майже 600 солдатів-строковиків.

У травні глава Чечні Рамзан Кадиров розкрив умови, на яких Росія вербує людей для участі у війні в Україні. Контрактникам пропонують оклади, що в кілька разів перевищують середні зарплати в російській глибинці.