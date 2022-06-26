Выпускники российских школ смогут быстрее попасть на войну с Украиной

Комитет Госдумы РФ по обороне предлагает разрешить выпускникам заключать контракты с ВС России без обязательных трех месяцев срочной службы.

Комитет Государственной думы РФ по обороне подготовил поправки к статье 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", сообщает "Лента.ру". Если Госдума одобрит поправки, 18-летние выпускники школ смогут заключать контракты с Вооруженными силами России сразу после выпуска. Сейчас для заключения контракта закон требует отслужить не менее трех месяцев срочной службы.

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Также законодатели предлагают отменить образовательный ценз для кандидатов, желающих поступить на контрактную службу. Раньше впервые стать контрактником могли выпускники техникумов и профессиональных училищ со средним профессиональным образованием, если они соответствовали двум другим критериям: уже служат или подлежат призыву, а также не состоят в запасе.

При этом председатель комитета по обороне Андрей Картаполов предлагает законодательно запретить отправлять на войну контрактников, если они отслужили менее четырех месяцев.

На практике же в боевых действиях на территории Украины нередко участвуют даже солдаты-срочники. Еще в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не отправлять срочников в горячие точки. Однако за первый месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину только в подразделении 6-й общевойсковой армии погибло 180 солдат срочной службы. В начале июня военный прокурор Западного военного округа РФ Артур Егиев заявил, что во вторжении в Украину участвовало около 600 солдат-срочников.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл условия, на которых Россия вербует людей для участия в войне в Украине. Контрактникам предлагают оклады, в несколько раз превышающие средние зарплаты в российской глубинке.