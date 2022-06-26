Выпускники российских школ смогут быстрее попасть на войну с Украиной
Комитет Госдумы РФ по обороне предлагает разрешить выпускникам заключать контракты с ВС России без обязательных трех месяцев срочной службы.
Комитет Государственной думы РФ по обороне подготовил поправки к статье 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", сообщает "Лента.ру". Если Госдума одобрит поправки, 18-летние выпускники школ смогут заключать контракты с Вооруженными силами России сразу после выпуска. Сейчас для заключения контракта закон требует отслужить не менее трех месяцев срочной службы.
Также законодатели предлагают отменить образовательный ценз для кандидатов, желающих поступить на контрактную службу. Раньше впервые стать контрактником могли выпускники техникумов и профессиональных училищ со средним профессиональным образованием, если они соответствовали двум другим критериям: уже служат или подлежат призыву, а также не состоят в запасе.
При этом председатель комитета по обороне Андрей Картаполов предлагает законодательно запретить отправлять на войну контрактников, если они отслужили менее четырех месяцев.
На практике же в боевых действиях на территории Украины нередко участвуют даже солдаты-срочники. Еще в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не отправлять срочников в горячие точки. Однако за первый месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину только в подразделении 6-й общевойсковой армии погибло 180 солдат срочной службы. В начале июня военный прокурор Западного военного округа РФ Артур Егиев заявил, что во вторжении в Украину участвовало около 600 солдат-срочников.
В мае глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл условия, на которых Россия вербует людей для участия в войне в Украине. Контрактникам предлагают оклады, в несколько раз превышающие средние зарплаты в российской глубинке.