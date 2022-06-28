Білорусь вирішила виплачувати борги з євробондів у національній валюті

Уряд називає цей крок вимушеним заходом, оскільки через санкції з'явилися випадки неотримання окремими інвесторами свого доходу.

Рада Міністрів і Національний банк Білорусі ухвалила рішення виконувати боргові зобов'язання країни щодо єврооблігацій у національній валюті у зв'язку із західними санкціями. Про це повідомляє інформаційне агентство "БЕЛТА".

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"Виконання боргових зобов'язань щодо державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, проводитиметься в білоруських рублях за курсом Національного банку на дату платежу", — йдеться в повідомленні.

В уряді республіки підкреслили, що це рішення — вимушений захід, оскільки платіжні агенти й інші міжнародні організації розрахунково-клірингової системи не можуть гарантувати повноту та своєчасність перерахувань усім власникам євробондів.

Як аргументи також наводяться факти, які нібито підтверджують випадки неотримання окремими власниками доходу за єврооблігаціями, який має бути перерахований із боку Міністерства фінансів Білорусі в лютому цього року.

Зазначимо, що аналогічним шляхом пішла і Росія, оскільки президент Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу з оплатою в російських рублях. Згідно з документом, зобов'язання РФ із державних єврооблігацій будуть вважатися виконаними після оплати в рублях за курсом на внутрішньому ринку в день платежу. Причому російська сторона вважатиме такі зобов'язання виконаними повною мірою незалежно від думки одержувача коштів.

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Дефолт Росії. Що це означає і чим допоможе Україні

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація перебуває на межі дефолту. Як повідомляло агентство Bloomberg, про це російська влада не оголосить офіційно, якщо інвестори не отримають гроші, то зафіксують невиконання боргових зобов'язань.

Міністерство фінансів РФ 27 червня заявило про те, що Росія повністю виконала зобов'язання щодо виплат купонного доходу за єврооблігаціями, тому про дефолт не може бути й мови. Російські чиновники заявили, що в майбутньому мають намір розраховуватися з інвесторами в національній валюті.