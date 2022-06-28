Беларусь решила выплачивать долги по евробондам в национальной валюте

Правительство называет данный шаг вынужденной мерой, поскольку из-за санкций появились случаи неполучения отдельными инвесторами своего дохода.

Совет Министров и Национальный банк Беларуси принял решение исполнять долговые обязательства страны по еврооблигациям в национальной валюте в связи с западными санкциями. Об этом сообщает информационное агентство "БЕЛТА".

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"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", — говорится в сообщении.

В правительстве республики подчеркнули, что данное решение — вынужденная мера, поскольку платежные агенты и другие международные организации расчетно-клиринговой системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечислений всем держателям евробондов.

В качестве аргументов также приводятся факты, якобы подтверждающие случаи неполучения отдельными владельцами дохода по еврооблигациям, который должен быть перечислен со стороны Министерства финансов Беларуси в феврале этого года.

Отметим, что по аналогичному пути пошла и Россия, так как президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу с оплатой в российских рублях. Согласно документу, обязательства РФ по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях по курсу на внутреннем рынке в день платежа. Причем российская сторона будет считать такие обязательства выполненными в полной мере, вне зависимости от мнения получателя средств.

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Дефолт России. Что это значит и чем поможет Украине

Ранее сообщалось, что Российская Федерация находится на гране дефолта. Как сообщало агентство Bloomberg, об этом российские власти не объявят официально, если инвесторы не получат деньги, то зафиксируют невыполнение долговых обязательств.

Министерство финансов РФ 27 июня заявило о том, что Россия полностью выполнила обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям, поэтому о дефолте не может быть и речи. Российские чиновники заявили, что в будущем намерены рассчитываться с инвесторами в национальной валюте.