У Міноборони Великобританії розповіли, якою буде підтримка України після відставки Джонсона

За словами голови МО Бена Воллеса, Україні допомагає не одна людина, це комплексне зусилля, і тут важливі дії. Джонсона він назвав першим британським прем'єром останніх років, який зупинив скорочення фінансування армії.

Голова Міністерства оборони Великобританії Бен Воллес відповів на запитання про те, якою буде підтримка України після відставки Бориса Джонсона. В Києві з сумом зустріли звістку про звільнення з посади прем'єр-міністра Великобританії свого ключового союзника Бориса Джонсона, але Воллес все ж таки спробував запевнити представників України в повній підтримці з боку Великобританії. Про це повідомляє Sky News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Україні надає допомогу не лише одна людина. Це не я, не прем'єр-міністр, це комплексне зусилля, тут важливі дії. Прем'єр-міністру буде сумно залишати свою посаду. Він брав активну участь у питанні України, як і в боротьбі з пандемією, під час Брекзиту. Але багато людей підтримують те, що ми робимо для України. Не чекаю, що це припиниться", — сказав Воллес, додавши, що наступний прем'єр має інвестувати кошти в оборону.

За словами Воллеса, можна міркувати, як саме витрачалися ці інвестиції. Але Джонсон був першим прем'єр-міністром в останньому поколінні, який зупинив скорочення коштів на оборону. "Рекордні 20 млн фунтів стерлінгів вкладені в оборону <…> До цього міністри фінансів послідовно скорочували фінансування армії й спрямовували ці кошти в цивільний сектор, щоб отримати економічну вигоду. Така політика тривала, а світ ставав небезпечнішим. Прем'єр-міністр змінив підхід. Сподіваюся, що, хоч би хто став наступним прем'єром, він продовжить вкладати кошти в оборону", — сказав Воллес.

Раніше Фокус повідомляв, що в Литві закликали потроїти темпи постачання зброї Україні. За словами литовського дипломата Лінаса Лінкевичуса, Путін не берегтиме ресурси у війні, тому ЗСУ необхідно набагато більше зброї.

Нагадаємо, що Миколаїв міг повторити долю Маріуполя, якби наші військові не відстояли аеропорт. Війська РФ наступали з боку Херсона та кіровоградської траси, щоб взяти місто в кільце біля аеропорту Баловне.