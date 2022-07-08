В Минобороны Великобритании рассказали, какой будет поддержка Украины после ухода Джонсона

По словам главы МО Бена Уоллеса, Украине помогает не один человек, это — комплексное усилие, и здесь важны действия. Джонсона он назвал первым британским премьером последних лет, который остановил продолжавшееся сокращение финансирования армии.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на вопрос о том, какой будет поддержка Украины после отставки Бориса Джонсона. В Киеве с грустью встретили известия об уходе с поста премьер-министра Великобритании своего ключевого союзника Бориса Джонсона, но Уоллес все же попытался заверить представителей Украины в полной поддержке со стороны Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

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"Украине представляется помощь не только одним человеком. Это не я, не премьер-министр, это комплексное усилие, здесь важны действия. Премьер-министру будет грустно оставлять свою должность. Он принимал активное участие в вопросе Украины, как и в борьбе с пандемией, во время Брекзита. Но многие люди поддерживают то, что мы делаем для Украины. Не ожидаю, что это прекратится", — сказал Уоллес, добавив, что следующий премьер должен инвестировать средства в оборону.

По словам Уоллеса, можно задаваться вопросом, о том, как именно расходовались эти инвестиции. Но Джонсон был первым премьер-министр в последнем поколении, который остановил сокращение средств на оборону. "Рекордные 20 млн фунтов стерлингов были вложены в оборону <…> До этого министры финансов последовательно сокращали финансирование армии и направляли эти средства в гражданский сектор, чтобы извлечь экономическую выгоду. Такая политика продолжалась, а мир становился опаснее. Премье-министр изменил подход. Надеюсь, что, кто бы ни стал следующим премьером, он продолжит вкладывать средства в оборону", — сказал Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что в Литве призвали утроить темпы поставок оружия Украине. По словам литовского дипломата Линаса Линкявичюса, Путин не будет беречь ресурсы в войне, поэтому ВСУ необходимо намного больше оружия.

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