Ердоган просить Росію та Іран підтримати вторгнення турецької армії в Сирію, — The Guardian

Турецький лідер скористався нагодою домовитися про розширення присутності Туреччини на північному заході Сирії й саме в тих містах, де розташовані сили курдів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган використав тристоронні переговори зі своїми іранським та російським колегами в Тегерані, щоб обґрунтувати необхідність подальшого вторгнення Туреччини до північно-західної Сирії. Про це пише британська The Guardian.

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Оглядачі зазначають, що тристороння зустріч глав держав у Тегерані надала Ердогану можливість заручитися підтримкою Росії та Ірану з ключових питань. Зокрема, порушено питання експорту українського зерна через Чорне море, а також говорили про спротив сирійських курдів.

У контексті останнього турецький лідер послався на курдські сили у двох містах на північному заході Сирії, де присутні російські та іранські війська, як обґрунтування для розширення зони контролю Туреччини в країні.

"Ми очікуємо від Ірану та Росії підтримки Туреччини в боротьбі з терористичними організаціями", — сказав Ердоган на пресконференції за результатами зустрічі.

Водночас іранський духовний і політичний лідер Алі Хаменеї під час переговорів застеріг Ердогана від подальшого вторгнення, аргументувавши тим, що просування турецьких військ тільки "піде на користь терористам".

Однак Ердоган не втрачає надії на позитивне для себе розв'язання питання. Видання зазначає, що загалом турецький президент залишився задоволеним результатами зустрічі, а наприкінці назвав російського колегу — "мій дорогий Путін".

"Завдяки вашому посередництву ми просунулися вперед. Щоправда, не всі питання ще розв'язані, але те, що рух є, вже добре", — сказав президент Путін Ердогану.

Потепління у стосунках Путіна та Ердогана відзначили у Віденському міжнародному центрі з роззброєння та нерозповсюдження. Аналітикиня центру Ханна Нотте вважає, що Росія не може дозволити собі не взаємодіяти з Туреччиною, оскільки Москва хоче підтримувати відносини з Анкарою як із союзником по НАТО.

"Той факт, що вони так ефективно і тісно розв'язують питання, можна списати на взаєморозуміння Путіна та Ердогана", — сказала Нотте, додавши, що лідери обох країн поділяють елементи антизахідних настроїв.

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Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прийшов на зустріч у Тегерані із запізненням. Президент РФ Володимир Путін був змушений чекати на самоті перед групою журналістів, які помітили на його обличчі явне роздратування.