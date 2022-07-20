Эрдоган просит Россию и Иран поддержать вторжение турецкой армии в Сирию, — The Guardian

Турецкий лидер воспользовался случаем договориться о расширении присутствия Турции на северо-западе Сирии, и именно в тех городах, где расположены силы курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал трехсторонние переговоры со своими иранским и российским коллегами в Тегеране, чтобы обосновать необходимость дальнейшего вторжения Турции в северо-западную Сирию. Об этом пишет британская The Guardian.

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Обозреватели отмечают, что трехсторонняя встреча глав государств в Тегеране предоставила Эрдогану возможность заручиться поддержкой России и Ирана по ключевым вопросам. В частности были подняты вопросы экспорта украинского зерна через Черное море, а также говорили о сопротивлении сирийских курдов.

В контексте последнего, турецкий лидер сослался на курдские силы в двух городах на северо-западе Сирии, где присутствуют российские и иранские войска, в качестве обоснования для расширения зоны контроля Турции в стране.

"Мы ожидаем от Ирана и России поддержки Турции в борьбе с террористическими организациями", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по результатам встречи.

В то же время иранский духовный и политический лидер Али Хаменеи во время переговоров предостерег Эрдогана от дальнейшего вторжения, аргументировав тем, что продвижение турецких войск только "пойдет на пользу террористам".

Однако Эрдоган не теряет надежды на положительное для себя решение вопроса. Издание отмечает, что в целом турецкий президент остался доволен результатами встречи, а в конце назвал российского коллегу — "мой дорогой Путин".

"Благодаря вашему посредничеству мы продвинулись вперед. Правда, не все вопросы еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", — сказал президент Путин Эрдогану.

Потепление в отношениях Путина и Эрдогана отметили в Венском международном центре по разоружению и нераспространению. Аналитик центра Ханна Нотте считает, что Россия не может позволить себе не взаимодействовать с Турцией, поскольку Москва хочет поддерживать отношения с Анкарой, как с союзником по НАТО.

"Тот факт, что они так эффективно и тесно решают вопросы, можно списать на взаимопонимание Путина и Эрдогана", — сказала Нотте, добавив, что лидеры обеих стран разделяют элементы антизападных настроений.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган пришел на встречу в Тегеране с опозданием. Президент РФ Владимир Путин был вынужден ждать в одиночестве перед группой журналистов, которые заметили на его лице явное раздражение.