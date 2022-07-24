Філіп Кіркоров заспіває у Криму перед пораненими в Україні російськими військовими (відео)

Філіп Кіркоров з 22 липня гастролює на півдні Росії. Співак проведе концерти в окупованій Ялті та Феодосії для поранених загарбників, яких він називає "героями".

Російський співак Філіп Кіркоров наприкінці липня виступить на концерті в окупованому Криму перед пораненими російськими загарбниками. Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікували кримські Telegram-канали.

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"Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Ми — величезна сила. Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти — у Ялті та Феодосії. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених військових, які відновлюють здоров'я у шпиталях. Росія — велика країна, чекаю на вас”, — каже артист.

В афіші на сайті Кіркорова сказано, що його перший концерт буде у Феодосії 26 липня, а 27 — у концертному залі "Ювілейний" у Ялті.

З 22 липня Філіп Кіркоров гастролює півднем Росії. У нього 22 липня був концерт у Сочі. Сьогодні, 24 липня, він виступить у Геленджику, а завтра — в Анапі.

Нагадаємо, що СБУ заборонила російському співаку в'їзд в Україну на 3 роки на користь забезпечення нацбезпеки.

Філіпа Кіркорова помітили на першому півфіналі "Євробачення-2022" в італійському Турині, організатори виділили йому спеціальну VIP-ложу.

За відкриту підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кіркорову та двом комікам — Євгену Петросяну та Володимиру Винокуру заборонили в'їзд до Латвії.