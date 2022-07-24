Филипп Киркоров споет в Крыму перед ранеными в Украине российскими военными (видео)

Филипп Киркоров с 22 июля гастролирует по югу России. Певец проведет концерты в оккупированной Ялте и Феодосии для раненных захватчиков, которых он называет "героями".

Российский певец Филипп Киркоров в конце июля выступит на концерте в оккупированном Крыму перед раненными российскими захватчиками. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовали крымские Telegram-каналы.

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"Нам сейчас, как никогда, важно сплотиться. Мы – огромная сила. Я держу путь в Крым, и даже жаль, что всего два концерта – в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненных военных, которые восстанавливают здоровье в госпиталях. Россия – великая страна, жду вас", – говорит артист.

В афише на сайте Киркорова сказано, что его первый концерт будет в Феодосии 26 июля, а 27 – в концертном зале "Юбилейный" в Ялте.

С 22 июля Филипп Киркоров гастролирует по югу России. У него 22 июля был концерт в Сочи. Сегодня, 24 июля он выступит в Геленджике, а завтра – в Анапе.

Напомним, что СБУ запретила российскому певцу въезд в Украину на 3 года в интересах обеспечения нацбезопасности.

Филиппа Киркорова заметили на первом полуфинале "Евровидения-2022" в итальянском Турине, организаторы выделили ему специальное VIP-ложе.

За открытую поддержку полномасштабного вторжения России в Украину Киркорову и двум комикам – Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру запретили въезд в Латвию.