Напередодні перемир'я в Каїрі палестинські бойовики знову обстріляли Ізраїль (фото)

Армія оборони Ізраїлю заявила про виконання всіх цілей військової операції "Світанок" напередодні мирової угоди в Єгипті. Відразу після цього ізраїльські представники заявили про 4 ракетні залпи по містах.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виконала всі цілі військової операції "Світанок" у секторі Гази. Про це сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід на зустрічі з південним військовим командуванням, повідомив ізраїльський 13 канал.

"Військові досягли цілей, сенсу продовжувати операцію немає", — заявив Лапід.

[ + – ] ЦАХАЛ із 4 серпня веде військову операцію проти палестинських бойовиків

"Ісламський джихад" запускає ракети після перемир'я

Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир'я в секторі Гази з вечора 7 серпня за посередництва Каїра, повідомили джерела агентства Reuters.

Співрозмовники Al Jazeera в столиці Єгипту говорили, що домовленості передбачають ослаблення Ізраїлем торгової блокади й дозвіл в'їзду бензовозів.

Після повідомлень про укладання перемир'я в Тель-Авіві, Ашкелоні та на околицях Гази лунали сирени тривоги, що попереджають про можливий ракетний обстріл, пише газета Jerusalem Post.

Представник Ашкелона сказав про запуск у бік Ізраїлю чотирьох ракетних залпів, жоден із них не досяг цілі. Бойовики "Ісламського джихаду" випустили 935 ракет по Ізраїлю з 5 серпня, додав офіційний представник ЦАХАЛ.

[ + – ] Палестинські представники говорять про 36 загиблих

Газета Yedioth Ahronoth пише, що сирени повітряної тривоги були чутні в містах Бат-Ям, Холон і Рішон-ле-Ціон. Жителів південних районів Ізраїлю просили залишатися в бомбосховищах.

Ізраїльська сторона заявила про загибель 5 людей, включаючи дітей, у районі Аль-Фаллуджа через невдалий запуск ракет.

У міністерстві охорони здоров'я Палестини заявили про 36 загиблих, зокрема п'ятнадцять дітей і 4 жінок, повідомив канал Al Jazeera.

Важливо

Будь-яка політика — краще, ніж політика вагань. Про візит Джо Байдена до Близького Сходу

Нагадаємо, що ЦАХАЛ 5 серпня оголосив про початок військової операції проти палестинських бойовиків, по сектору Гази завдали ракетного удару. В результаті атаці лівкідований командир бригади "Аль-Кудс" Тайсір аль-Джабарі.

"Ісламський джихад" у відповідь обстріляв ракетами територію Ізраїлю, але системи ПРО "Залізний купол" спрацювали ефективно.

Ізраїль 7 серпня погодився припинити вогонь у секторі Гази, але, за даними ЗМІ, палестинці не прийняли пропозицію Єгипту про перемир'я.