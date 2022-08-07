Напередодні перемир'я в Каїрі палестинські бойовики знову обстріляли Ізраїль (фото)
Армія оборони Ізраїлю заявила про виконання всіх цілей військової операції "Світанок" напередодні мирової угоди в Єгипті. Відразу після цього ізраїльські представники заявили про 4 ракетні залпи по містах.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виконала всі цілі військової операції "Світанок" у секторі Гази. Про це сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід на зустрічі з південним військовим командуванням, повідомив ізраїльський 13 канал.
"Військові досягли цілей, сенсу продовжувати операцію немає", — заявив Лапід.
"Ісламський джихад" запускає ракети після перемир'я
Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир'я в секторі Гази з вечора 7 серпня за посередництва Каїра, повідомили джерела агентства Reuters.
Співрозмовники Al Jazeera в столиці Єгипту говорили, що домовленості передбачають ослаблення Ізраїлем торгової блокади й дозвіл в'їзду бензовозів.
Після повідомлень про укладання перемир'я в Тель-Авіві, Ашкелоні та на околицях Гази лунали сирени тривоги, що попереджають про можливий ракетний обстріл, пише газета Jerusalem Post.
Представник Ашкелона сказав про запуск у бік Ізраїлю чотирьох ракетних залпів, жоден із них не досяг цілі. Бойовики "Ісламського джихаду" випустили 935 ракет по Ізраїлю з 5 серпня, додав офіційний представник ЦАХАЛ.
Газета Yedioth Ahronoth пише, що сирени повітряної тривоги були чутні в містах Бат-Ям, Холон і Рішон-ле-Ціон. Жителів південних районів Ізраїлю просили залишатися в бомбосховищах.
Ізраїльська сторона заявила про загибель 5 людей, включаючи дітей, у районі Аль-Фаллуджа через невдалий запуск ракет.
У міністерстві охорони здоров'я Палестини заявили про 36 загиблих, зокрема п'ятнадцять дітей і 4 жінок, повідомив канал Al Jazeera.Важливо
Нагадаємо, що ЦАХАЛ 5 серпня оголосив про початок військової операції проти палестинських бойовиків, по сектору Гази завдали ракетного удару. В результаті атаці лівкідований командир бригади "Аль-Кудс" Тайсір аль-Джабарі.
"Ісламський джихад" у відповідь обстріляв ракетами територію Ізраїлю, але системи ПРО "Залізний купол" спрацювали ефективно.
Ізраїль 7 серпня погодився припинити вогонь у секторі Гази, але, за даними ЗМІ, палестинці не прийняли пропозицію Єгипту про перемир'я.