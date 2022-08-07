Накануне перемирия в Каире: палестинские боевики вновь обстреляли Израиль (фото)

Армия обороны Израиля заявила о выполнении всех целей военной операции "Рассвет" накануне мирового соглашения в Египте. Сразу после этого израильские представители заявили о 4 ракетных залпах по городам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила все цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа. Об этом сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид на встрече с южным военным командованием, сообщил израильский 13-й канал.

"Военные достигли целей, смысла продолжать операцию нет", – заявил Лапид.

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"Исламский джихад" запускает ракеты после перемирия

Израиль и палестинские боевики договорились о перемирии в секторе Газа с вечера 7 августа при посредничестве Каира, сообщили источники агентства Reuters.

Собеседники Al Jazeera в столице Египта говорили, что договоренности предусматривают ослабление Израилем торговой блокады и разрешение въезда бензовозов.

После сообщений о заключении перемирия, в Тель-Авиве, Ашкелоне и на окраинах Газы звучали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, пишет газета Jerusalem Post.

Представитель Ашкелона сказал о запуске в сторону Израиля четырех ракетных залпов, ни один из них не достиг цели. Боевики "Исламского джихада" выпустили 935 ракет по Израилю с 5 августа, добавил официальный представитель ЦАХАЛ.

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Газета Yedioth Ahronoth пишет, что сирены воздушной тревоги были слышны в городах Бат-Ям, Холон и Ришон-ле-Цион. Жителей южных районов Израиля просили оставаться в бомбоубежищах.

Израильская сторона заявила о гибели 5 человек, включая детей, в районе Аль-Фаллуджа из-за неудачного запуска ракет.

В министерстве здравоохранения Палестины заявили о 36 погибших, в том числе пятнадцать детей и 4 женщинах, сообщил канал Al Jazeera.

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Напомним, что ЦАХАЛ 5 августа объявил о начале военной операции против палестинских боевиков, по сектору Газа нанесли ракетный удар. В результате атаке ливкидирован командир бригады "Аль-Кудс" Тайсир аль-Джабари.

"Исламский джихад" в ответ обстрелял ракетами территорию Израиля, но системы ПРО "Железный купол" сработали эффективно.

Израиль 7 августа согласился прекратить огонь в секторе Газа, но по сведениям СМИ, палестинцы не приняли предложение Египта о перемирии.