Медичні чиновники пропонують лікарям шукати аналоги, але їх у Росії не виробляють. Дефіцитом стали "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель". Це ставить хрест на ЕКЗ, кажуть медики та пацієнтки.

Багато росіян уже кілька місяців скаржаться на дефіцит гінекологічних препаратів, зокрема гормональних, тепер їх не залишилося навіть на складах, повідомляє видання Е1.ru.

За словами акушерки-гінекологині Ксенії Сухової, в аптеках неможливо знайти гормональні препарати "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель". У МОЗ кажуть, що це не життєво важливі ліки, пропонуючи лікарям виписувати пацієнткам щось інше.

"Але аналогів у нашій країні не існує, це ставить хрест на ЕКЗ (екстракорпоральному заплідненні) у країні та веденні вагітності взагалі", — стверджує Сухова.

Лікарка-гінекологиня наголошує, що залишки медикаментів на складах закінчились. В аптеках іноді з'являється "Эстрожель", який миттєво розкуповують.

[ + – ] Відсутність препаратів "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель" ставить хрест на ЕКЗ (екстракорпоральному заплідненні) у Росії та веденні вагітності взагалі, кажуть гінекологи Фото: Pexels

У цих умовах "екзшниці" змушені створювати спеціальні групи у соцмережах, де можна обмінюватися медикаментами, оскільки без них не відбудеться перенесення ембріонів.

За словами Ксенії Сухової, гормональні препарати призначають при безплідді, плануванні вагітності, а також у період перименопаузи та після менопаузи.

"У програмах ЕКЗ без гормонів обійтися неможливо, — сказала вона. — На сьогодні перебої спостерігаються з усіма препаратами естрогенів для самостійного придбання".

[ + – ] Росіянки створюють спеціалізовані чати, щоб обмінюватися необхідними ліками

Лікарка зазначає, що жінки, які вже почали проходити лікування. краще захищені від неприємностей, пов'язаних із дефіцитом, оскільки за пацієнтом резервують гормональні препарати безпосередньо в клініках, що мають запаси.

"Зазвичай вони покривають усі потреби", — стверджує Сухова.

Дефіцит виник через те, що багато західних фармкомпаній перестали працювати в Росії після лютневого вторгнення російської армії в Україну. Тому росіянкам, які готуються до ЕКЗ, доводиться шукати альтернативу. Засновниця медіа про планування сім'ї "Рея" Тетяна Печурко повідомила, що дефіцит гінекологічних ліків став однією з тем обговорення на конгресі репродуктологів мКАРМ.

Медики пропонують вирішувати проблему, купуючи китайські аналоги.

Через антиросійські санкції країна-агресор стикається з проблемами в різних секторах економіки. Наприклад, на складах російських дилерів закінчилися запаси нових імпортних автомобілів. При цьому у Росії в кілька разів подорожчав ремонт авто: ціни на імпортні запчастини зросли в кілька разів і стали дефіцитом.

У 2021 році на частку західних країн припадало понад 54% усіх імпортних товарів і послуг, які закуповувала РФ. Санкції та добровільний відхід багатьох компаній з ринку "відрізали" не всі з них, але створили великі проблеми з логістикою, постачанням і розрахунками.