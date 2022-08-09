Прем'єр Польщі не зміг знайти час для зустрічі з Борисом Джонсоном, — Bloomberg

Британська та польська сторони обговорювали кілька можливих дат візиту експрем'єра Великобританії. В останню мить у Варшаві відмовилися від зустрічі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не зміг знайти час для зустрічі з ексголовою британського уряду Борисом Джонсоном. Про це пише агентство Bloomberg.

Як уточнюється, поїздка мала стати частиною серії прощальних візитів і телефонних дзвінків між Джонсоном і різними світовими лідерами.

Спочатку британські та польські офіційні особи обговорювали кілька можливих дат іпопередньо домовилися про зустріч у Варшаві 8 серпня. Однак в останній момент в офісі Моравецького відмовилися від заходу.

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За даними агентства, команда Джонсона була розчарована відмовою. Тим більше, що польська сторона поінформувала, що Моравецький не зможе знайти час для зустрічі буквально до вересня, коли Джонсон офіційно залишає свою посаду.

Офіс на Даунінг-стріт також звернувся до Білого дому з проханням про останню телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Зараз обидві сторони для цього не знайшли відповідного часу, але, за попередньою інформацією, розмова все-таки має відбутися.

Крім цього, Джонсон сподівається поговорити з президентом Франції Емманюелем Макроном цього тижня.

Нагадаємо, Борис Джонсон вирушив на медовий місяць у Словенію. Разом зі своєю дружиною Керрі Джонсон експрем'єр Великобританії поїхав подалі від сторонніх очей у екоготель "Вілла Планінка".

Раніше Фокус писав, що Джонсон може стати наступним генсеком НАТО. За інформацією журналістів The Telegraph, кандидатура британського прем'єра розглядається давно через недовіру США до представників ЄС. Однак така ідея має противників.