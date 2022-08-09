Премьер Польши не смог найти время для встречи с Борисом Джонсоном, – Bloomberg

Британская и польская стороны обсуждали несколько возможных дат визита экс-премьера Великобритании. В последний момент в Варшаве отказались от встречи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог найти время для встречи с экс-главой британского правительства Борисом Джонсоном. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как уточняется, поездка должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков между Джонсоном и различными мировыми лидерами.

Изначально британские и польские официальные лица обсуждали несколько возможных дат и предварительно договорились о встрече в Варшаве 8 августа. Однако в последний момент в офисе Моравецкого отказались от мероприятия.

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По данным агентства, команда Джонсона была разочарована отказом. Тем более, что польская сторона проинформировала, что Моравецкий не сможет найти время для встречи буквально до сентября, когда Джонсон официально покидает свой пост.

Офис на Даунинг-стрит также обратился в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. В настоящее время обе стороны для этого не нашли подходящего времени, но по предварительной информации разговор все-таки должен состояться.

Помимо этого, Джонсон надеется поговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на этой неделе.

Напомним, Борис Джонсон отправился на медовый месяц в Словению. Вместе со своей женой Кэрри Джонсон экс-премьер Великобритании уехал подальше от посторонних глаз в эко-отель Вилла Планинка.

Ранее Фокус писал, что Джонсон может стать следующим генсеком НАТО. По информации журналистов The Telegraph, кандидатура британского премьера рассматривается давно из-за недоверия США к представителям ЕС. Однако у такой идеи и есть противники.