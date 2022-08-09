Туреччина може запропонувати "енергетичний коридор" для транзиту газу в ЄС, — ЗМІ

На думку експертів, посередницька позиція Анкари може стати порятунком для західних країн, які цієї зими зіштовхнуться з труднощами у сфері енергетики.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі Шанхайської організації співробітництва може порушити питання про енергетичний коридор для європейських країн, щоб запобігти газовій кризі в ЄС. Оглядачі газети Turkiye вважають, що так Туреччина відіграє активну роль у вирішенні енергетичної кризи, яку переживають європейські країни через антиросійські санкції.

Повідомляється, що президент Ердоган візьме участь у вересневій зустрічі "Шанхайської п'ятірки" в Узбекистані на запрошення президента Росії Володимира Путіна. Експерти вважають, що після вдалого посередництва Анкари у вирішенні проблеми експорту українського зерна, турецький лідер, імовірно, порушить питання про транспортування ЗПГ у Європу через Туреччину. Оскільки криза природного газу в Європі наростатиме в міру наближення зими, то ймовірність перетворення Туреччини на "енергетичний коридор", подібний до зернового, зростає.

Оглядачі зазначають, що останнім часом посередницька позиція Анкари піддається критиці з боку західних політиків, проте не можна заперечувати того, що Ердоган, посадивши за стіл переговорів представників Кремля, ООН і українських політиків, виступив як гарант у ланцюжку вкрай важливих постачань.

У зв'язку з цим експерти зазначають, що насправді економічні відносини, встановлені Туреччиною, здебільшого є порятунком для західних країн, які зіткнулися з ризиком виникнення продовольчих і енергетичних труднощів.

Нагадаємо, 5 серпня в Сочі завершилися переговори президента РФ Володимира Путіна з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Глави держав обговорювали війну в Україні, загострення в Нагірному Карабаху та Сирії. Також Путін подякував Ердогану за його зусилля в організації зернових коридорів у Чорному морі.

За підсумками зустрічі президент Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на турецькій території, щоб обговорити умови завершення війни.