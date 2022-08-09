Турция может предложить "энергетический коридор" для транзита газа в ЕС, — СМИ

По мнению экспертов, посредническая позиция Анкары может стать спасением для западных стран, которые этой зимой столкнутся с трудностями в сфере энергетики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече Шанхайской организации сотрудничества может поднять вопрос об энергетическом коридоре для европейских стран, чтобы предотвратить газовый кризис в ЕС. Обозреватели газеты Turkiye полагают, что таким образом Турция сыграет активную роль в решении энергетического кризиса, переживаемого европейскими странами из-за антироссийских санкций.

Сообщается, что президент Эрдоган примет участие в сентябрьской встрече "Шанхайской пятерки" в Узбекистане по приглашению президента России Владимира Путина. Эксперты считают, что после удачного посредничество Анкары в решении проблемы экспорта украинского зерна, турецкий лидер вероятно поднимет вопрос о транспортировке СПГ в Европу через Турцию. Так как кризис природного газа в Европе будет нарастать по мере приближения зимы, то вероятность превращения Турции в "энергетический коридор", подобный зерновому, возрастает.

Обозреватели отмечают, что в последнее время посредническая позиция Анкары подвергается критике со стороны западных политиков, тем не менее нельзя отрицать того, что Эрдоган, усадив за стол переговоров представителей Кремля, ООН и украинских политиков, выступил в качестве гаранта в цепочке крайне важных поставок.

В связи с этим эксперты отмечают, что в действительности экономические отношения, установленные Турцией, в основном являются спасением для западных стран, которые столкнулись с риском возникновения продовольственных и энергетических трудностей.

Напомним, 5 августа в Сочи завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсуждали войну в Украине, обострения в Нагорном Карабахе и Сирии. Также Путин поблагодарил Эрдогана за его усилия в организации зерновых коридоров в Черном море.

По итогам встречи президент Эрдоган предложил Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на турецкой территории, чтобы обсудить условия завершения войны.