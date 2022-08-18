У російській армії з'являться мобільні православні храми на базі УАЗ "Патріот"

Представник ЗС РФ заявив, що в експериментальних мобільних храмах російські солдати та офіцери здійснюватимуть богослужіння та братимуть участь у релігійних обрядах.

На базі УАЗ "Патріот" у Росії створять мобільні польові храми, про що розповів начальник управління із взаємодії з релігійними об'єднаннями Головного військово-політичного управління ЗС Росії Олег Веселков. Відповідне завдання вже дали конструкторському бюро "Мобільні комплекси та системи", пише російське видання Интерфакс.

Представник армії країни-агресора розповів, що системи виготовлятимуть відповідно до потреб вірян військовослужбовців для проведення богослужінь та релігійних обрядів.

У матеріалі йдеться, що зразки створять на базі УАЗ "Патріот", а також польові зразки на базі російського армійського намету.

За словами Веселкова, військові священники завжди перебувають з військами, навіть на кораблях та підводних човнах. Він також відзначив їхню присутність на війні в Україні.

"Духовну підтримку військовослужбовцям та цивільному персоналу сьогодні надають військові священники в Росії, Україні, Сирійській Арабській Республіці, Абхазії, Південній Осетії, Киргизії, Таджикистані, у складі миротворчих сил у Нагірному Карабаху", — сказав Веселков.

Що таке УАЗ "Патріот"?

Зазначимо, що УАЗ "Патріот" — це повнопривідний автомобіль, позашляховик підвищеної прохідності. Його виробництво розпочалося у Росії 2005 року.

[ + – ] УАЗ "Патріот"

Раніше Фокус писав, що РФ перекинула винищувачі МіГ-31 з "Кинжалами" під Калінінград. Маневри здійснили у межах додаткових заходів стратегічного стримування.

Також повідомлялося, що РФ розвиватиме військову співпрацю з Палестиною. РФ налаштована на розвиток всього комплексу взаємовідносин.

Ще нагадаємо, що Міноборони РФ закупить БПЛА "Орлан", "Оріон" та "Елерон". Міноборони РФ витратить 500 млрд руб. на придбання різного роду військової техніки.