В российской армии появятся мобильные православные храмы на базе УАЗ "Патриот"

Представитель ВС РФ заявил, что в экспериментальных мобильных храмах российские солдаты и офицеры будут совершать богослужения и принимать участие в религиозных обрядах.

На базе УАЗ "Патриот" в России будут созданы мобильные полевые храмы, о чем рассказал начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС России Олег Веселков. Соответствующее задание уже дали конструкторскому бюро "Мобильные комплексы и системы", пишет российское издание Интерфакс.

Представитель армии страны-агрессора рассказал, что системы будут изготавливать в соответствии с потребностями верующих военнослужащих для проведения богослужений и религиозных обрядов.

В материале говорится, что образцы будут созданы на базе УАЗ "Патриот", а также полевые образцы на базе российской армейской палатки.

По словам Веселкова, военные священники всегда находятся с войсками, даже на кораблях и подводных лодках. Он также отметил и их присутствие на войне в Украине.

"Духовную поддержку военнослужащим и гражданскому персоналу сегодня оказывают военные священники в России, Украине, Сирийской Арабской Республике, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане, в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе", — сказал Веселков.

Что такое УАЗ "Патриот"?

Отметим, что УАЗ "Патриот" — это полноприводный автомобиль, внедорожник повышенной проходимости. Его производство началось в России в 2005 году.

[ + – ] УАЗ "Патриот"

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Также сообщалось, что РФ будет развивать военное сотрудничество с Палестиной. РФ настроена на развитие всего комплекса взаимоотношений.

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