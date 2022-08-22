Кремлівська пропаганда — все: жителі РФ відмовляються дивитись телевізор

Громадяни Росії "переключились" з телебачення на інтернет. Деякі канали країни втратили майже 10% глядачів після того, як РФ напала на Україну.

Дедалі менше мешканців РФ вірять російській пропаганді. З початку повномасшатбного вторгнення на територію України охоплення російських телеканалів впали в середньому на чверть. Велика кількість людей перейшла до інтернету, повідомляє російський дослідницький холдинг "Romir".

Наприклад, Перший канал до початку російсько-української війни дивилися 33,7% росіян, а в липні — 25,5%. Телеканал "Росія 1" дивляться 23% населення замість 30,9%, як це було до нападу на Україну. Охоплення НТВ впало з 21,1% до 16,6%.

Мешканці Росії "переключились" на інтернет. Аудиторія, що читає новини в Telegram-каналах, зросла з 19,1% до 26,8%.

Імовірно, що головним критерієм переходу від телебачення до Інтернету стало скорочення розважального контенту. Значна частина такого падіння припала на літні місяці. У цей період перегляди падають найчастіше. У холдингу зазначили, що реальні цифри набагато нижчі від тих, що наведені вище.

Раніше повідомлялося, що два інтернет-видання Bellingcat і The Insider, які спеціалізуються на журналістських розслідуваннях, потрапили до списку "небажаних організацій" на території Росії. Генпрокуратура РФ визнала діяльність цих видань небажаною, оскільки вона нібито становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки.

Росія розширила свій список санкцій щодо громадян Великобританії. Зокрема, до нього потрапили журналісти провідних ЗМІ Британії — Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалів ITV та Sky News.

Також ми інформували, що пропагандист із "ДНР" очолив створений в окупованому Херсоні телеканал "Таврія".