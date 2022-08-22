Кремлевская пропаганда — все: жители РФ отказываются смотреть телевизор

Граждане России "переключились" с телевидения на интернет. Некоторые каналы страны потеряли почти 10% зрителей после того, как РФ напала на Украину.

Все меньше жителей РФ верят российской пропаганде. С начала полномасшатбного вторжения на территорию Украины охваты российских телеканалов рухнули в среднем на четверть. Большое количество людей перешло в интернет, сообщает российский исследовательский холдинг "Romir".

Например, "Первый канал" до начала российско-украинской войны смотрели 33,7% россиян, а в июле — 25,5%. Телеканал "Россия 1" смотрят 23% населения вместо 30,9%, как было до нападения на Украину. Охват НТВ упал с 21,1% до 16,6%.

Жители России "переключились" на интернет. Аудитория читающая новости в Telegram-каналах выросла с 19,1% до 26,8%.

Вероятно, что главным критерием перехода от телевидения к интернету стало сокращение развлекательного контента. Значительная часть такого падения пришлась на летние месяцы. В этот период просмторы падают чаще всего. В холдинге отметили, что реальные цифры намного ниже тех, что приведены выше.

Ранее сообщалось, что два интернет-издания Bellingcat и The Insider, которые специализируются на журналистских расследованиях попали в список "нежелательных организаций" на территории России. Генпрокуратура РФ признала деятельность этих изданий нежелательной, поскольку она якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.

Россия расширила свой санкционный список в отношении граждан Великобритании. В частности в него попали журналисты ведущих СМИ Британии – Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалов ITV и Sky News.

Также мы информировали, что пропагандист из "ДНР" возглавил созданный в оккупированном Херсоне телеканал "Таврия".