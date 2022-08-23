Колишній соратник Навального зізнався у роботі на ФСБ: що він розповів спецслужбі

Удмуртського опозиціонера Михайла Соколова лякали службою в армії, тому він підписав папір про добровільну співпрацю. Оперативники цікавилися планами протестів і як структури Навального одержують гроші.

Опозиціонер з Удмуртії та член штабу російського опозиціонера Олексія Навального, 25-річний Михайло Соколов зізнався, що був інформатором в ФСБ. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Верстка".

Соколов зробив зізнання соратникам за кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні, він передавав російській спецслужбі інформацію про справи у штабі.

У 2017 році він почав співпрацювати зі структурами Навального, а ФСБ завербувала його ще в 2016-му. Тоді йому було 19 років, хлопець боявся не арештів, а термінової служби в армії та намагався уникнути призову. У спецслужбі це знали, згадує Соколов.

Активіста викликали до начальника військкомату, там сидів співробітник ФСБ на прізвище Тюлькін.

"Той сказав: "Чувак, я знаю, що ти косиш від армії, а за це стаття — два роки позбавлення волі. Але ми можемо тобі допомогти". Він дав листок і попросив підписати папір про те, що я хочу добровільно співпрацювати", — розповів Соколов.

В ФСБ хотіли дізнатися про акції протесту, що плануються, зокрема про одиночні пікети та фінансові питання — всі проводки, через які структури Навального отримують гроші. Соколов говорив, що такої інформації у нього не було і документи він не дістав би навіть за дуже великого бажання.

[ + – ] Соколов почав працювати зі структурами Навального у 2017 році

Колишній координатор штабу Навального в Іжевську сказав, що Соколов абсолютно не викликав підозр, він був досить помітним активістом в Удмуртії та займався резонансними розслідуваннями.

Михайло Соколов стверджує, що передавав ФСБ відомості, які б не зашкодили його колегам із команди Навального.

"Безкоштовна" робота на ФСБ та виїзд із Росії

Соколов не отримував від ФСБ грошей за таємну роботу до 2021 року, далі вже пішли винагороди — 10 тис. рублів на місяць.

"Тобто раз на квартал я отримував 30 тисяч готівкою і відповідно писав звіт", — пояснив він.

Опозиціонер зазначив, що намагався виїхати з Росії у 2019 році, бо втомився від роботи на ФСБ. У лютому він поїхав у білоруське місто Брест, а звідти хотів перетнути кордон із Польщею. Білоруси його пустили, а поляки зупинили.

Один із його колег по табору запропонував переїхати до Грузії, про це ж йому говорили силовики. Після переїзду до Грузії Соколов розповів колегам про співпрацю з ФСБ. Тепер вони не вважають його колегою і не вірять у каяття, сказали співрозмовники видання.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у в'язниці, він закликав судити пропагандистів із Росії за розпалювання війни проти України.

Московський суд у березні 2022 року засудив Навального до 9 років позбавлення волі та штрафу на 1,2 млн рублів. Агентство Bloomberg визнало опозиціонера одним із найвпливовіших людей у світі.