Бывший соратник Навального признался в работе на ФСБ: что он рассказал спецслужбе

Удмуртского оппозиционера Михаила Соколова пугали службой в армии, поэтому он подписал бумагу о добровольном сотрудничестве. Оперативники интересовались планами протестов и как структуры Навального получают деньги.

Оппозиционер из Удмуртии и член штаба российского оппозиционера Алексея Навального, 25-летний Михаил Соколов признался, что был информатором в ФСБ. Об этом он рассказал в интервью изданию "Верстка".

Соколов сделал признание соратникам за несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине, он передавал российской спецслужбе информацию о делах в штабе.

В 2017 году он начал сотрудничать со структурами Навального, а ФСБ завербовала его еще в 2016-м. Тогда ему было 19 лет, парень боялся не арестов, а срочной службы в армии и пытался избежать призыва. В спецслужбе это знали, вспоминает Соколов.

Активиста вызвали к начальнику военкомата, там сидел сотрудник ФСБ по фамилии Тюлькин.

"Тот сказал: "Чувак, я знаю, что ты косишь от армии, а за это статья — два года лишения свободы. Но мы можем тебе помочь". Он дал листок и попросил подписать бумагу о том, что я хочу добровольно сотрудничать", — рассказал Соколов.

В ФСБ хотели узнать о планирующихся акциях протеста, в том числе об одиночных пикетах и финансовые вопросы – все проводки, по которым структуры Навального получают деньги. Соколов говорил, что такой информации у него не было и документы он бы не достал даже при очень большом желании.

[ + – ] Соколов начал работать со структурами Навального в 2017 году

Бывший координатор штаба Навального в Ижевске сказал, что Соколов абсолютно не вызывал подозрений, он был довольно заметным активистом в Удмуртии и занимался резонансными расследованиями.

Михаил Соколов утверждает, что передавал ФСБ сведения, которые не навредили бы его коллегам из команды Навального.

"Бесплатная" работа на ФСБ и выезд из России

Соколов не получал от ФСБ денег за тайную работу до 2021 года, далее уже пошли вознаграждения – 10 тыс. рублей в месяц.

"То есть раз в квартал я получал 30 тысяч наличкой и, соответственно, писал отчет", – объяснил он.

Оппозиционер отметил, что пытался уехать из России в 2019 году, потому что устал от работы на ФСБ. В феврале он поехал в белорусский город Брест, а оттуда хотел пересечь границу с Польшей. Беларусы его пустили, а поляки остановили.

Один з его коллег по лагерю предложил переехать в Грузию, об этом же ему говорили силовики. После переезда в Грузию Соколов рассказал коллегам о сотрудничестве с ФСБ. Теперь они не считают его коллегой и не верят в раскаяния, сказали собеседники издания.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тюрьме, он призывал судить пропагандистов из России за разжигание войны против Украины.

Московский суд в марте 2022 года приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу на 1,2 млн рублей. Агентство Bloomberg признало оппозиционера одним из самых влиятельных людей в мире.