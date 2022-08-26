"Припущення і домисли": Медведєв висловився про плани Кремля вбити Зеленського (відео)

За словами заступника голови Ради безпеки РФ, Москва сформувала ставлення до українського лідера не за його зовнішністю, а за реальними діями. Росії не подобається, що Володимир Зеленський спілкується із Заходом.

Твердження про плани Москви вбити президента України Володимира Зеленського не мають підстав. Таку думку висловив колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

У відповідь на запитання ведучого, чи мають намір у Кремлі усунути Зеленського, Медведєв дав таку відповідь: "Жодних доказів таких планів немає, це лише припущення і домисли".

Російська влада, за його словами, не вірить українському президенту як співрозмовнику в переговорах через його нібито недосвідченість та залежність від інших країн.

"Зеленський представляє Україну такою, якою вона є сьогодні. Якщо питання в тому, чи можна йому довіряти, відповідь буде швидше негативною. Він відмовився від нормальних переговорів, повністю покладаючись на Захід. Він не проводить незалежну політику", — заявив російський політик.

Агентство ТАСС наводить переклад інших висловлювань Медведєва про Зеленського в інтерв'ю. Заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що ставлення Москви до Зеленського сформувалося не за його зовнішнім виглядом і попередньою професією актора, а виходячи з його реальних дій.

"Це людина, яка не проводить самостійної політики, оскільки абсолютна більшість консультантів, з якими вона радиться, — це лідери інших країн", — упевнений Медведєв.

За його відомостями, у Службі безпеки України "два поверхи зайняті представниками Центрального розвідуправління".

Переговори Києва з Москвою — що думають у Кремлі

Перспектива переговорів Росії та України на найвищому рівні залежить від розвитку подій, вони можливі за певних умов, сказав Медведєв.

[ + – ] Дмитро Медведєв вважає, що Києву не потрібен діалог із Москвою Фото: РІА Новини

За його словами, переговори з Україною вели у Білорусі та Туреччині, але в якийсь момент Київ заявив про відсутність потреби у діалозі.

"Керівництво на чолі з паном Зеленським сказало, що нам ці переговори не потрібні, нам потрібна війна до переможного кінця або, як заведено зараз говорити, війна до останнього українця. І вони поїхали з цих переговорів, і більше в них не беруть участі", — додав він.

Заступник голови Ради безпеки учергове повторив, що повномасштабна війна в Україні йде "за полегшеним сценарієм", а російські окупанти разом із бойовиками "ЛДНР" атакують лише українських військових.

"Жорсткіший сценарій дозволив би завершити кампанію швидше, але Москва не пішла на це з гуманістичних міркувань", — підсумував він.

Нагадаємо, що Зеленський 25 серпня учергове обговорив по телефону з американським колегою Джо Байденом виграш у війні проти Росії.

США не припиняє постачати Україні військову допомогу, щоб ЗСУ продовжували ліквідувати російських загарбників. Нещодавно американці вирішили направити позаплановий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів.

У Держдумі Росії вже готові сісти за стіл переговорів з Україною, аби припинити війну. Російські депутати сподіваються на перший крок українців.