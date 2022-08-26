"Предположения и домыслы": Медведев высказался о планах Кремля убить Зеленского (видео)

По словам замглавы Совбеза РФ, Москва сформировала отношение к украинскому лидеру не по его внешности, а по реальным действиям. России не нравится, что Владимир Зеленский общается с Западом.

Утверждения о планах Москвы убить президента Украины Владимира Зеленского не имеют оснований. Такое мнение выразил бывший президент, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

В ответ на вопрос ведущего, намерены ли в Кремле устранить Зеленского, Медведев дал такой ответ: "Никаких доказательств таких планов нет, это всего лишь предположения и утверждения".

Российские власти, по его словам, не верят украинскому президенту как собеседнику в переговорах из-за его якобы неопытности и зависимости от других стран.

"Зеленский представляет Украину такой, какая она есть сегодня. Если вопрос в том, можно ли ему доверять, ответ будет скорее отрицательным. Он отказался от нормальных переговоров, полностью полагаясь на Запад. Он не проводит независимую политику", – заявил российский политик.

Агентство ТАСС приводит перевод других высказываний Медведева о Зеленском в интервью. Замглавы Совбеза РФ заявил, что отношение Москвы к Зеленскому сформировалось не по его внешнему облику и предыдущей профессии актера, а исходя из его реальных действий.

"Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, — это лидеры других стран", — уверен Медведев

Пол его сведениям, в Службе безопасности Украины "два этажа заняты представителями Центрального разведуправления".

Переговоры Киева с Москвой — что думают в Кремле

Перспектива переговоров России и Украины на высшем уровне зависит от развития событий, они возможны при определенных условиях, сказал Медведев.

[ + – ] Дмитрий Медведев считает, что Киеву не нужен диалог с Москвой Фото: РИА Новости

По его словам, переговоры с Украиной вели в Беларуси и Турции, но в какой-то момент Киев заявил об отсутствии необходимости в диалоге.

"Руководство во главе с господином Зеленским сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца. И они уехали с этих переговоров, и больше в них не участвуют", — добавил он.

Замглавы Cовбеза в очередной раз повторил, что полномасштабная война в Украине идет "по щадящему сценарию", а российские оккупанты вместе с боевиками "ЛДНР" атакуют лишь украинских военных.

"Более жесткий сценарий позволил бы завершить кампанию быстрее, но Москва не пошла на это из гуманистических соображений", – заключил он.

Напомним, что Зеленский 25 августа в очередной раз обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом выигрыш в войне против России.

США не прекращает поставлять Украине военную помощь, чтобы ВСУ продолжали ликвидировать российских захватчиков. Недавно американцы решили направить внеплановый пакет военной помощи на 3 млрд долларов.

В Госдуме России уже готовы сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы прекратить войну. Российские депутаты надеются на первый шаг от украинцев.