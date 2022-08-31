Телефонні аферисти обдурили доньку Пєскова: дівчину залишили без грошей

Єлизавета Пєскова думає, що її загіпнозували. Прессекретар президента РФ упевнений у віртуозному освоєнні шахраями мистецтва переконання.

Телефонні шахраї зуміли вкрасти гроші з банківських карток Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Росії. Про ситуацію розповів сам Дмитро Пєсков під час марафону "Знання. Сила" у Москві, пише "РИА Новости".

Крадіжка сталася минулого року, дівчина попалася на хитрощі шахраїв з банківськими картками. Шахраї, за словами речника президента РФ, віртуозно освоїли мистецтво переконання.

"Це талант, який використовується не для доброї мети, а для злочинної. Вони володіють, на жаль, цим талантом абсолютно філігранно... Скільки я їй (дочці) говорив, вона каже, це був як гіпноз, вона навіть нічого не зрозуміла, як вона стала називати свої ПІНи і так далі", — сказав Пєсков.

За його словами, Єлизавета Пєскова грамотна і знає, як убезпечити себе у цифровому плані, але сила переконання перемогла знання.

Служби безпеки банків, як зазначив він, добре зреагували та повернули всі гроші, зняті з двох карток. Скільки пропало грошей, прессекретар Кремля не уточнив.

[ + – ] Єлизавета Пєскова давно живе в Парижі

"Я вже не знаю, чи вдалося зловити цих поганих, талановитих людей, чи не зловили, але гроші повернули", — підсумував Пєсков.

Нагадаємо, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заблокувала в березні цього року аккаунт доньки Пєскова. Американський Мінфін додав її до списку санкцій. Ця ж біржа не дозволила вести операції за рахунком Поліни Ковальової, падчерки глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Фокус раніше писав, що Єлизавета Пєскова давно живе в Парижі і називає себе "людиною миру". Дівчина стверджувала, що дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і "яка не має жодного стосунку до ситуації".

Раніше Дмитро Пєсков назвав українську Революцію Гідності справжньою загрозою світовому порядку. Він намагається виправдати повномасштабну війну в Україні агресивною політикою НАТО.