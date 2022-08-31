Телефонные аферисты обманули дочь Пескова: девушку оставили без денег

Елизавета Пескова думает, что подверглась гипнозу. Пресс-секретарь президента РФ уверен в виртуозном освоении мошенниками искусства убеждения.

Телефонные мошенники сумели украсть деньги с банковских карт Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России. О ситуации рассказал сам Дмитрий Песков во время марафона "Знание. Сила" в Москве, пишет "РИА Новости".

Кража произошла в прошлом году, девушка попалась на уловки мошенников с банковскими картами. Мошенники, по словам пресс-секретаря президента РФ, виртуозно освоили искусство убеждения.

"Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно… Уж сколько я ей (дочери) говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее", — сказал Песков.

По его словам, Елизавета Пескова грамотна и знает, как обезопасить себя в цифровом плане, но сила убеждения победила знание.

Службы безопасности банков, как отметил он, хорошо среагировали и вернули все деньги, снятые с двух карточек. Сколько именно пропало денег, пресс-секретарь Кремля не уточнил.

[ + – ] Елизавета Пескова давно живет в Париже

"Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули", — заключил Песков.

Напомним, что самая крупная в мире криптовалютная биржа Binance заблокировала в марте этого года аккаунт дочери Песковой. Американский Минфин добавил ее в санкционный список. Эта же биржа не позволила вести операции по счету Полины Ковалевой, падчерицы главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Фокус ранее писал, что Елизавета Пескова давно живет в Париже и называет себя "человеком мира". Девушка утверждала, что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и "не имеющему никакого отношения к ситуации".

Ранее Дмитрий Песков назвал украинскую Революцию Достоинства настоящей угрозой мировому порядку. Он пытается оправдать полномасштабную войну в Украине агрессивной политикой НАТО.