"Це не стосується Кремля": у Путіна відмовилися коментувати антивоєнний пост Пугачової

Пєсков не зміг відповісти на запитання журналістів, чи Кремль робитиме кроки щодо артистки, яка засудила війну та закликала зарахувати її до лав "іноагентів".

Related video

Кремль не має позиції щодо нещодавньої заяви російської естрадної артистки Алли Пугачової, де вона попросила додати її до російського списку "іноземних агентів" і зазначила, що керівництво РФ має на меті ілюзорні цілі у війні проти України. Відповідний коментар журналістам надав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у понеділок, 19 вересня.

"Я не коментуватиму ніяк цю тему. Не думаю, що це питання, яке якось стосується Кремля", — сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання, чи вважають в Адміністрації президента РФ авторитетною думку Пугачової та чи мають намір вживати якихось заходів у відповідь.

Нагадаємо, 18 вересня Пугачова опублікувала в Instagram "звернення до Мін'юсту РФ", де попросила зарахувати себе до лав "іноземних агентів", де вже перебуває її чоловік, російський комік Максим Галкін. Співачка висловила солідарність зі своїм чоловіком і його позицією, яка полягає в тому, що російські військові гинуть "за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян". У коментарях до посту багато хто з її підписників висловив захоплення заявою та подякував співачці за щирість і чесність.

Раніше ми писали, що Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми виїхали з Росії після початку російського вторгнення в Україну. Зараз Галкін залишається за кордоном, а Пугачова після тривалої відсутності повернулася в Росію наприкінці серпня цього року. Також артистка відвідала похорон останнього лідера СРСР Михайла Горбачова.