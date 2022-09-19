"Это не относится к Кремлю": у Путина отказались комментировать антивоенный пост Пугачевой

Песков не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли Кремль предпринимать шаги в отношении артистки, которая осудила войну и призвала причислить ее в ряды "иноагентов".

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Кремль не имеет позиции касательно недавнего заявления российской эстрадной артистки Аллы Пугачевой, в котором она попросила добавить ее в российский список "иностранных агентов" и отметила, что руководство РФ преследует иллюзорные цели в войне против Украины. Соответствующий комментарий журналистам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября.

"Я не буду комментировать никак эту тему. Не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, считают ли в Администрации президента РФ авторитетным мнение Пугачевой и намерены ли принимать какие-то ответные меры.

Напомним, 18 сентября Пугачева опубликовала в Instagram "обращение в Минюст РФ", в котором попросила зачислить себя в ряды "иностранных агентов", где уже находится ее супруг, российский комик Максим Галкин. Певица выразила солидарность со своим мужем и его позицией, заключающейся в том, что российские военные гибнут "за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизни наших граждан". В комментариях к посту многие из ее подписчиков выразили восхищение заявлением и поблагодарили певицу за искренность и честность.

Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали из России после начала российского вторжения в Украину. В настоящее время Галкин остается за границей, а Пугачева, после длительного отсутствия, вернулась в Россию в конце августа этого года. Также артистка посетила похороны последнего лидера СССР Михаила Горбачева.