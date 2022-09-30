"Почнуться перевірки": Росія хоче говорити зі США про обмеження ядерної зброї, — Reuters

У МЗС РФ заявили, що розглядають можливість підготовки особистої зустрічі із представниками США. Згідно з раніше підписаним договором, встановлюються обмеження на кількість ядерних озброєнь.

Related video

У Росії заявили, що розпочали вивчення можливості зустрічі між російськими та американськими представниками для обговорення переговорів щодо договору про контроль над ядерними озброєннями. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що це заявила під час брифінгу у Москві представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона сказала, що Росія відкрита для того, щоб знову розпочати інспекції та перевірки нового договору СНО. Більше того, розглядаються можливості організації особистих зустрічей комісій Вашингтона та Москви.

У матеріалі сказано, що перевірки, передбачені договором, зупинилися у 2020 році через пандемію коронавірусу.

"Вивчаються можливості проведення очного засідання двосторонньої консультативної комісії", — сказала Захарова.

Журналісти пишуть, що підписаний США та Росією договір встановлює обмеження на кількість ядерних озброєнь, які кожна сторона може розгорнути, та визначає умови перевірки та інспектування ядерних арсеналів один одного.

Раніше Фокус писав, що Сенат ухвалив законопроект про допомогу Україні на 12 млрд доларів. Журналісти пишуть, що інвестиції в Україну стануть найбільшою сумою військової допомоги, яку Сполучені Штати виділили якійсь країні за рік з часів війни у В'єтнамі.

Ще нагадаємо, що Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України. Російські пропагандисти нагадали, що церемонія, яка підтвердить анексію окупованих територій офіційно, пройде у Кремлі 30 вересня.

Також повідомлялося, що США звинувачують російського олігарха Олега Дерипаску у порушенні санкцій. Мільярдер, на думку силовиків, міг залучити трьох жінок-лобістів, які надавали різні послуги у його інтересах.