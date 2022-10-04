Верховний суд США залишив російського мільярдера Дерипаску під санкціями, — Bloomberg

Суд не лише відхилив апеляцію російського бізнесмена, а й дав чітко зрозуміти, що не стосується заяв його адвоката серйозно.

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Верховний суд США ухвалив рішення відхилити апеляцію російського мільярдера Олега Дерипаску з вимогою зняти з нього санкції. Це рішення було ухвалено через кілька днів після того, як прокуратура США оприлюднила кримінальне звинувачення, в якому стверджується, що Дерипаска порушив санкції, запроваджені у 2018 році через його зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання Bloomberg.

У виданні йдеться, що санкції проти Дерипаски було запроваджено на підставі указів, підписаних у 2014 році колишнім президентом Бараком Обамою у відповідь на анексію Росією українського півострова Крим. Проте адвокат Дерипаски стверджує, що санкції були незаконними.

Крім того, сам Дерипаска заявив, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) перевищило свої повноваження, оскільки ввело санкції, не пов'язані з надзвичайним становищем у країні.

У матеріалі сказано, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження дає президенту США право вводити санкції у разі оголошення надзвичайного стану в країні. У петиції адвокат Дерипаски заявив, що будь-яке порушення цієї законодавчої схеми загрожує зняттям обмежень із виконавчої влади.

Журналісти пишуть, що, щоб довести свою позицію, Дерипаска спирався на пресреліз OFAC, в якому йшлося про те, що санкції були введені у відповідь на зловмисну діяльність Російської Федерації у світі. Його адвокат стверджував, що президент "не оголошував надзвичайного стану.

Також повідомляється, що, підтримавши санкції, федеральний апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що заява в пресреліз не суперечить і не спростовує "набагато конкретніші причини, які OFAC наводило у своїх доказових записках для введення санкцій щодо Дерипаски". Судді не просили уряд подати відповідь, даючи зрозуміти, що вони не розглядають серйозно апеляцію Дерипаски.

Хто такий Олег Дерипаска?

Олег Дерипаска – російський підприємець. Він є засновником компанії "Базовий елемент", до 2018 року керував компанією "Русал". У 2008 році статки Дерипаски оцінювали в 28 мільярдів доларів США. Підозрюється у фінансуванні проєктів Володимира Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія приховала дані про витрати $112 млрд у бюджеті для війни. Рівень таємності є безпрецедентним і відображає небажання Росії, що зростає, відкривати свої розрахунки для перевірки після вторгнення в Україну.

Ще нагадаємо, що у Польщі переконані, що санкції у бік РФ треба кардинально посилити. Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що восьмий пакет санкцій, запропонований ЄС, не відповідає рівню загострення війни.

Також повідомлялося, що Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 12 млрд доларів. Журналісти пишуть, що інвестиції в Україну стануть найбільшою сумою військової допомоги, яку Сполучені Штати виділили якійсь країні за рік з часів війни у В'єтнамі.