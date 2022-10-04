Верховный суд США оставил российского миллиардера Дерипаску под санкциями, — Bloomberg

Суд не только отклонил апелляцию российского бизнесмена, но и дал четко понять, что не относится к заявлениям его адвоката серьезно.

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Верховный суд США принял решение отклонить апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски с требованием снять с него санкции. Это решение было принято через несколько дней после того, как прокуратура США обнародовала уголовное обвинение, в котором утверждается, что Дерипаска нарушил санкции, введенные в 2018 году за его связями с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Bloomberg.

В издании говорится, что санкции против Дерипаски были введены на основании указов, подписанных в 2014 году бывшим президентом Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым. Однако адвокат Дерипаски утверждает, что санкции были незаконными.

Кроме того, сам Дерипаска заявил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) превысило свои полномочия, так как ввело санкции, не связанные с чрезвычайным положением в стране.

В материале сказано, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях дает президенту США право вводить санкции в случае объявления чрезвычайного положения в стране. В петиции адвокат Дерипаски заявил, что любое нарушение этой законодательной схемы угрожает снятием ограничений с исполнительной власти.

Журналисты пишут, что, чтобы доказать свою позицию, Дерипаска опирался на пресс-релиз OFAC, в котором говорилось, что санкции были введены в ответ на злонамеренную деятельность Российской Федерации в мире. Его адвокат утверждал, что президент "не объявлял чрезвычайное положение.

Также сообщается, что, поддержав санкции, федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что заявление в пресс-релизе не противоречит и не опровергает "гораздо более конкретные причины, которые OFAC приводило в своих доказательных записках для введения санкций в отношении Дерипаски". Судьи не просили правительство представить ответ, давая понять, что они не рассматривают всерьез апелляцию Дерипаски.

Кто такой Олег Дерипаска?

Олег Дерипаска – российский предприниматель. Он основатель компании "Базовый элемент", до 2018 года руководил компанией "Русал". В 2008 году состояние Дерипаски оценивали в 28 миллиардов долларов США. Подозревается в финансировании проектов Владимира Путина.

Ранее Фокус сообщал, что Россия скрыла данные о расходах $112 млрд в бюджете для войны. Уровень секретности является беспрецедентным и отражает растущее нежелание России открывать свои расчеты для проверки после вторжения в Украину.

Еще напомним, что в Польше убеждены, что санкции в сторону РФ нужно кардинально усилить. В то же самое время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восьмой пакет санкций, предложенный ЕС, не соответствует уровню обострения войны.

Также сообщалось, что Сенат США принял законопроект о помощи Украине на 12 млрд долларов. Журналисты пишут, что инвестиции в Украину станут самой большой суммой военной помощи, которую Соединенные Штаты выделили какой-либо стране за один год со времен войны во Вьетнаме.