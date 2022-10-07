"Направити всі сили на війну": 44 країни Європи об'єдналися проти Росії на саміті у Празі

Європейські лідери заявили про те, що Росія перебуває у повній ізоляції. Однак багато аналітиків сумніваються, чи буде діяльність на новому форумі результативною.

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Лідери 43 країн Європи зустрілися в Празі в четвер, щоб обговорити енергетичну безпеку, війну в Україні та наголосити на ізоляції Росії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що цей саміт став першою зустріччю Європейської політичної спільноти, створення якої багато в чому заслуга президента Франції Еммануеля Макрона. Туди входять 27 країн Євросоюзу та 17 інших європейських держав.

У матеріалі сказано, що на зустрічі також мала бути прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, але вона не змогла приїхати, хоч раніше також висловила підтримку.

Видання пише, що зустріч є грандіозною демонстрацією солідарності Європи.

"Ми дуже чітко продемонстрували єдність 44 європейських лідерів у засудженні російської агресії та висловленні підтримки Україні", — заявив Макрон на пресконференції після саміту.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив: "Цей саміт підтверджує, що Росія перебуває у повній ізоляції".

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі з відеозв'язку, закликав лідерів перетворити нову політичну спільноту на "європейську спільноту світу".

"Нехай сьогоднішній день буде відправною точкою. Точкою, з якої Європа та весь вільний світ рухатимуться до гарантованого світу для всіх нас. Це можливо – спрямувати всі можливі сили Європи на війну", – цитує видання неназваного європейського політика.

Журналісти пишуть, що особлива увага в Празі була прикута до прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс, яка вийшла на сцену із лідерами ЄС. Її рішення було вселяти в деяких надію на перезавантаження відносин між Брюсселем і Лондоном.

Щоправда, багато аналітиків, як сказано у матеріалі, сумніваються у тому, що діяльність форуму матиме результати. Так, його вже встигли назвати "ще одним дискусійним клубом". Його розмір буде серйозною перешкодою для проведення конкретної політики, так само як і його політична та культурна різноманітність, традиційне суперництво між багатьма його членами, від Вірменії та Азербайджану до Греції та Туреччини.

Раніше Фокус повідомляв, що в Англії українських біженців позбавляють житла. Усього за місяць безпритульних українських сімей в Англії побільшало на 22%. Британські спонсори програми "Житло для України" можуть надати їм житло максимум на пів року.

Також повідомлялося, що ВООЗ попередила про дитячі сиропи від кашлю, які смертельно небезпечні. Із вживанням препаратів індійського виробництва організація пов'язує 66 смертельних випадків у Гамбії. Можливо, що отруєні ліки могли потрапити до інших країн.

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