"Направить все силы на войну": 44 страны Европы объединились против России на саммите в Праге

Европейские лидеры заявили о том, что Россия находится в полной изоляции. Однако многие аналитики сомневаются, будет ли деятельность нового форуме результативной.

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Лидеры 43 стран Европы встретились в Праге в четверг, чтобы обсудить энергетическую безопасность, войну в Украине и подчеркнуть изоляцию Росси. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что этот саммит стал первой встречей Европейского политического сообщества, создание которого во многом заслуга президента Франции Эммануэля Макрона. Туда входят 27 стран Евросоюза и 17 других европейских государств.

В материале сказано, что на встрече также должна была присутствовать премьер-министр Дании Метте Фредериксен, но она не смогла приехать, хоть ранее также высказала поддержку.

Издание пишет, что встреча грандиозной демонстрацией солидарности Европы.

"Мы очень четко продемонстрировали единство 44 европейских лидеров в осуждении российской агрессии и выражении поддержки Украине", — заявил Макрон на пресс-конференции после саммита.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил: "Этот саммит подтверждает, что Россия находится в полной изоляции".

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече по видеосвязи, призвал лидеров превратить новое политическое сообщество в "европейское сообщество мира".

"Пусть сегодняшний день будет отправной точкой. Точкой, из которой Европа и весь свободный мир будут двигаться к гарантированному миру для всех нас. Это возможно — направить все возможные силы Европы на войну", — цитирует издание неназванного европейского политика.

Журналисты пишут, что особое внимание в Праге было приковано к премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, которая вышла на сцену с лидерами ЕС. Ее решение присутствовать вселяло в некоторых надежду на перезагрузку отношений между Брюсселем и Лондоном.

Правда, многие аналитики, как сказано в материале, сомневаются в том, что деятельность форума будет иметь результаты. Так, его уже успели назвать "еще одним дискуссионным клубом". Его размер будет серьезным препятствием для проведения конкретной политики, равно как и его политическое и культурное разнообразие, традиционное соперничество между многими его членами, от Армении и Азербайджана до Греции и Турции.

Ранее Фокус сообщал, что в Англии украинских беженцев лишают жилья. Всего за месяц бездомных украинских семей в Англии стало больше на 22%. Британские спонсоры программы "Жилье для Украины" могут предоставить им жилье максимум на полгода.

Также сообщалось, что ВОЗ предупредила о детских сиропах от кашля, которые смертельно опасны. С употреблением препаратов индийского производства организация связывает 66 смертельных случаев в Гамбии. Возможно, что отравленные лекарства могли попасть в другие страны.

Еще напомним, что ЕС расширил персональные санкции против РФ. В санкционном списке Евросоюза оказались также певица Чичерина, члены "правительств республик" и глава Центризбиркома РФ Памфилова.