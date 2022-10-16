Мармарай. Залізниця, що змінила історію Стамбула

Стамбульську залізничну лінію "Мармарай" називають сучасним Шовковим шляхом. Вона з'єднує європейську та азіатську частини Стамбула через тунель під Босфором. Проте історія розвитку громадського транспорту Туреччини починається у 1955 році.

Related video

Фокус переклав нову статтю Стейна Мейтцера та Юста Оліманса про те, як залізниця змінила долю турецької столиці.

Турецький шовковий шлях

Стамбульську залізничну лінію "Мармарай" називають сучасним Шовковим шляхом. Лінія "Мармарай", яка з'єднує європейську та азіатську сторони Стамбула через тунель, що проходить під Босфором, — це диво сучасної інженерної думки, яке значно покращило транспортне сполучення у всьому Стамбулі завдяки кількості станцій та пересадкам на інші види транспорту, включаючи метро, трамваї та швидкісні автобуси. Лінія завдовжки 76,6 км має 43 станції, 14 з яких розташовані в європейській частині Стамбула.

Мало хто знає, що поява Мармарай зовсім не була першою революцією в міському громадському транспорті Стамбула. У грудні 1955 року відкрилася гілка "Стамбул-Халкала", що стала першою електрифікованою залізницею в Туреччині. Це була одна з найбільш ранніх електрифікованих залізничних ліній змінного струму 25 кВ у Європі та перша заміська залізниця в Туреччині. Не вдаючись у технічні подробиці, скажемо, що електрифікація змінним струмом 25 кВ ідеально підходить для високошвидкісних залізниць або для ліній інтенсивного використання, таких як приміські. До цього моменту змінний струм 25 кВ не був широко поширений, але відтоді набув великої популярності в усьому світі.

Мустафа Кемаль Ататюрк

Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız – Ми піднімемо нашу країну до рівня найбільш процвітаючих та цивілізованих народів світу.

Для роботи на приміській лінії "Стамбул-Халкала" Турецька державна залізниця (TCDD — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) придбала 28 електричок E8000 (EMU), розроблених французькою компанією Alsthom. Вони були вироблені компаніями Alsthom, De Dietrich Ferroviaire та Jeumont у Франції. E8000 були досить сучасними для свого часу: вони мали округлий профіль передньої частини та електроніку, заховану під кузовом вагонів. Їхня надійність також дозволяла витримувати інтенсивну експлуатацію, викликану швидким зростанням населення Стамбула у 1970-х роках.

Починаючи з 1979 року, E8000 стали доповнюватися E14000, розробленими компанією Alsthom та побудованими TÜVASAŞ, а у 2010 році з'явилися E23000, розроблені та побудовані EUROTEM. Потяги E23000 працювали на лінії "Стамбул-Халкала" ще чотири роки, поки лінію не закрили в 2014 році, щоб звільнити місце для "Мармарай", повноцінна експлуатація якої почалася в 2019 після чотирирічної затримки, викликаної археологічними знахідками візантійської епохи. "Мармарай" з'єднує лінію "Стамбул-Халкала" з лінією "Хайдарпаша-Гебзе" на азіатській стороні, яка була електрифікована у 1969 році.

[ + – ] Зчеплений склад E8000 EMU проходить повз залізничну станцію Едікуле у квітні 1956 року.

Разом з електровозами E8000 було придбано три електровози E4000, також розроблені та вироблені французькою компанією Alsthom. E4000 стали першими електровозами, які використовуються в Туреччині. До 1955 року всі пасажирські та вантажні поїзди наводили в рух паровози, що забруднюють довкілля і працюють на вугіллі. Локомотиви E4000 мали чіпляти на себе експрес та вантажні поїзди на станції Халкала на заключній ділянці колії до Стамбула, значно знижуючи забруднення навколишнього середовища в районах, розташованих уздовж залізничних колій.

Лінія "Стамбул-Халкала" довжиною 28 км, що призначалася для E4000, була рівною, а для коротких поїздок туди і назад не потрібно розвивати великі швидкості. В результаті конструкція E4000 була відносно простою: однофазні двигуни змінного струму живилися безпосередньо від трансформатора — невдовзі ця технологія застаріла. До 1957 виробництво локомотивів з двигунами змінного струму припинилося, і з цього моменту E4000 вважається технічно застарілим. Локомотиви E4000 були спроектовані Полом Арзенсом, характерний стиль дизайну якого допоміг зовнішньому оформленню E4000 витримати випробування часом.

[ + – ] EMU E8000 складався з трьох вагонів

EMU E8000 складалися з трьох вагонів: двох моторних та проміжного причепа. Моторні блоки були ідентичні, за винятком багажного відділення, яке було тільки в блоці C. Можна було зчеплювати до трьох E8000, в результаті чого виходив склад з дев'яти вагонів. В якийсь момент E8000 подовжили до чотирьох вагонів за рахунок додавання проміжного вагона місцевого виробництва. Однак додаткова вага уповільнила і без того прискорення E8000, і від цієї конфігурації швидко відмовилися. Крім короткого періоду використання на заміській лінії "Хайдарпаша-Гебзе" на азіатській стороні Стамбула, протягом усієї своєї 56-річної кар'єри E8000 працювали тільки на лінії "Стамбул-Халкала".

Починаючи з 1970-х років населення Стамбула почало зростати в геометричній прогресії, оскільки нові заводи на околицях міста залучали робітників з інших частин Туреччини. Різке зростання населення міста викликало підвищений попит на громадський транспорт, оскільки раніше віддалені райони стали частиною Стамбула. Через максимум у 9 вагонів для E8000 поїзди іноді були настільки переповнені, що пасажирам доводилося звисати з боків, щоб піймати попутку.

[ + – ] Через максимум у 9 вагонів для E8000 поїзди іноді були настільки переповнені, що пасажирам доводилося звисати з боків, щоб піймати попутку.

До 1970-х років більшість парових локомотивів Туреччини поступилися місцем електричним і дизельним. Локомотиви E4000 продовжували працювати виключно на лінії "Стамбул-Халкала". Через низьку надійність та доступність більш сучасних локомотивів наприкінці 1990-х років Е4000 відправили на списання. Після списання вони були припарковані на покинутій ділянці колії у залізничному депо Халкала, залишаючись там до середини 2010-х років, коли їм довелося звільнити місце для будівництва нового залізничного депо для E32000 EMU. Імовірно, локомотиви було утилізовано.

Невелика кількість закуплених E4000 та їх примхливі і чутливі до обслуговування двигуни змінного струму зробили їхню подальшу експлуатацію недоцільною. Щодо E8000, їх експлуатація тривала ще як мінімум два десятиліття з початку 1990-х років. Старовинну біло-бежево-червону ліврею замінили сучаснішою біло-синьою з червоною смугою під вікнами. Цікаво, що жодних інших змін чи покращень в інтер'єрі чи екстер'єрі зроблено не було, і вони продовжували експлуатуватись у конфігурації 1950-х років аж до свого заслуженого виведення з експлуатації у 2011 році. Більшість E8000 згодом списали, і до наших днів збереглося лише чотири склади.

[ + – ] Привабливість та ефективність громадського транспорту Стамбула ще більше зросте

Поступове виведення з експлуатації EMU E8000 на користь більш сучасних та комфортабельних EMU E32000 на лінії "Мармарай" безперечно оцінили ті, хто щодня користується заміською лінією "Стамбул-Халкала". Залишається сподіватися, що E8000 запам'ятаються як інновація після вступу в експлуатацію на приміську лінію "Стамбул-Халкала".

Як і сучасна "Мармарай", лінія "Стамбул-Халкала" була революційною для свого часу і радикально покращила громадський транспорт у Стамбулі, який випередив більшість інших міст Європи. "Мармарай" продовжує цю славну традицію, а після того, як наприкінці 2022 року лінія Халкала з'єднається з лінією метро M11, що веде до аеропорту Стамбула, привабливість та ефективність громадського транспорту Стамбула ще більше зросте.