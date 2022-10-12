Світ у небезпеці: США та НАТО постають перед важким вибором, коли шукають зброю для України, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що пошук радянської зброї для України може загострити інші незавершені воєнні конфлікти у світі.

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Після російських ударів по об'єктах цивільної інфраструктури 10 жовтня багато союзників України пообіцяли посилити постачання зброї. Однак ЗСУ ще потрібні озброєння радянського зразка, які шукати стає дедалі складніше. Про це пише The New York Times.

За словами журналістів, США та інші союзники шукали такі озброєння у всьому світі. Такі країни як Камбоджа, Демократична Республіка Конго, Руанда, Мексика, Колумбія та Перу нещодавно відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен у рамках кропіткої залаштункової дипломатичної кампанії в країнах, які продемонстрували підтримку України, але все ще відмовляється надати військову допомогу.

Крім того, як пише видання, є Кіпр, який вимагає нових та найкращих зразків зброї натомість того, що може дати Україні. Це може спричинити невдоволення Туреччини та розпалити гонитву озброєнь у невирішеному конфлікті.

І ось, як пишуть журналісти, американський чиновник на правах анонімності заявив, що Кіпр може стати постачальником зброї радянського зразка в Україну.

Офіційний представник уряду Маріос Пелеканос сказав журналістам, що Кіпр був би готовий розглянути передачу частини своєї зброї та боєприпасів Україні, якби вони були замінені іншою військовою технікою рівної потужності. Він послався на численні зустрічі з американськими офіційними особами останніми місяцями, в ході яких "ми також обговорювали цю можливість".

Однак президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже пообіцяв посилити свої війська на півночі Кіпру додатковою зброєю.

Нагадаємо, що 1974 року Туреччина вдерлася на північ Кіпру. Проблема Кіпру є головною причиною, через яку Туреччину досі не ухвалили до Європейського союзу, оскільки він вимагає від Туреччини "деокупації" територій.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт розповів, які запаси ракет та зброї можуть бути у Росії. За словами експертів, Росія може закупити зброю у Північної Кореї. У неї закінчуються запаси високоточної зброї, а поповнювати їх не можна через санкції.

Ще нагадаємо, що Байден розповів про головний прорахунок Путіна у зовнішній політиці. За словами американського президента, цілі Путіна в Україні є зовсім ірраціональними. Він часто говорить про ідеї, а не про щось конкретне, коли справа стосується війни.

Також повідомлялося, що у Путіна вивчають, чи готові росіяни до "втрати" Криму. Російським держорганізаціям доручено терміново провести дослідження громадської думки щодо повернення Криму під контроль України.