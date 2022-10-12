Мир в опасности: США и НАТО предстают перед трудным выбором, когда ищут оружие для Украины, — СМИ

Журналисты пишут, что поиск советского оружия для Украины может обострить другие незавершенные военные конфликты в мире.

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После российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры 10 октября многие союзники Украины пообещали усилить поставки оружия. Однако ВСУ еще нужны вооружения советского образца, которые искать становится все сложнее. Об этом пишет The New York Times.

По словам журналистов, США и другие союзники искали такие вооружения по всему миру. Такие страны как Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу, недавно посетил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках кропотливой закулисной дипломатической кампании в странах, которые продемонстрировали поддержку Украины, но все еще отказывается предоставить военную помощь.

Кроме того, как пишет издание, есть Кипр, который требует новых и лучших образцов оружия взамен того, что может дать Украине. Это может вызвать недовольство Турции и разжечь гонку вооружений в неразрешенном конфликте.

И вот, как пишут журналисты, американский чиновник на правах анонимности заявил, что Кипр все-таки может стать поставщиком оружия советского образца в Украину.

Официальный представитель правительства Мариос Пелеканос сказал журналистам, что Кипр был бы готов рассмотреть передачу части своего оружия и боеприпасов Украине, если бы они были заменены другой военной техникой равной мощности. Он сослался на многочисленные встречи с американскими официальными лицами в последние месяцы, в ходе которых "мы также обсуждали эту возможность".

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал усилить свои войска на севере Кипра дополнительным оружием.

Напомним, что в 1974 году Турция вторглась на север Кипра. Проблема Кипра является главной причиной, по которой Турцию до сих пор не приняли в Европейский союз, так как он требует от Турции "деоккупации" территорий.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт рассказал, какие запасы ракет и оружия могут быть у России. По словам экспертов, Россия может закупить оружие у Северной Кореи. У нее заканчиваются запасы высокоточного оружия, а пополнять их нельзя из-за санкций.

Еще напомним, что Байден рассказал о главном просчете Путина во внешней политике. По словам американского президента, цели Путина в Украине являются совсем иррациональными. Он часто говорит об идеях, а не о чем-то конкретном, когда дело касается войны.

Также сообщалось, что у Путина изучают, готовы ли россияне к "потере" Крыма. Российским госорганизациям поручено срочно провести исследование общественного мнения о возвращении Крыма под контроль Украины.