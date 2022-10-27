"Демонструє факт": головний юрист ООН викрив нові заперечення РФ щодо іранських дронів

Журналісти пишуть, що росіяни знову намагалися перешкодити розслідуванню про іранські дрони-камікадзе в ООН. Однак у Раді безпеки заявили, що РФ просто витрачає час міжнародного органу.

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Головний юрист ООН Мігель де Серпа Соареш спростував аргумент Росії про те, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш не може доповісти Раді Безпеки про звинувачення Заходу в тому, що Москва використала дрони-каїкадзе іранського виробництва в Україні. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Росія стверджує, що Гутерріш не має мандата на відряджання експертів ООН в Україну для огляду збитих дронів-камікадзе. Гутерріш двічі на рік звітує перед порадою — традиційно у червні та грудні — про виконання резолюції ради 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Будь-які результати розслідування в Україні будуть включені до цього звіту.

"За відсутності подальших вказівок з боку Ради Безпеки Генеральний секретар продовжить підготовку цих доповідей у тому порядку, в якому вони були підготовлені до цього часу", — заявив Мігель де Серпа Соареш.

Журналісти пишуть, що члени західної ради можуть заблокувати будь-яку спробу Росії запропонувати нове керівництво Гутеррішу. Росія попросила де Серпа Соареша проінформувати пораду, але цей крок, схоже, мав неприємні наслідки.

Повідомляється, що представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США, Велику Британію, Францію та Німеччину в порушенні Статуту ООН, намагаючись вплинути на Гутерріша письмовими проханнями розслідувати використання Росією безпілотників в Україні.

"Звіт Генерального секретаря може відображати виключно той факт, що листи були отримані", — заявили в Собвезі ООН на слова Небензі.

Крім того, заступник постпреду США в ООН Роберт Вуд назвав аргумент Росії про те, що Гутерріш не може провести розслідування, яке "приголомшує" і звинуватив Москву в тому, що вона витрачає час Ради Безпеки, "щоб відвернути увагу від своїх кричучих порушень".

Раніше Фокус повідомляв, що Путін думає, що знайшов спосіб тиснути на країни G20. За словами європейського дипломата, лідери G20 підштовхуватимуть Путіна до продовження зернової угоди, і він захоче цим скористатися.

Ще повідомлялося, що глава ЦРУ таємно відвідав Україну на початку жовтня. Офіційні особи США впевнені, що ймовірність використання Росією ядерної зброї є найвищою з початку повномасштабної війни 24 лютого.

Також нагадаємо, що РФ хоче відправити на війну в Україну покинутих США афганських військовослужбовців. За вербуванням, на думку журналістів, стоїть приватна військова компанія "Вагнер", до лав якої можуть вступити до 15 тисяч екс-бійців спецназу.