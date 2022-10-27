"Демонстрирует факт": главный юрист ООН разоблачил новые возражения РФ по поводу иранских дронов

Журналисты пишут, что россияне снова пытались помешать расследованию об иранских дронах-камикадзе в ООН. Однако в Совбезе заявили, что РФ просто тратит время международного органа.

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Главный юрист ООН Мигель де Серпа Соареш опроверг аргумент России о том, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш не может доложить Совету Безопасности об обвинениях Запада в том, что Москва использовала дроны-каикадзе иранского производства в Украине. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Россия утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов ООН в Украину для осмотра сбитых дронов-камикадзе. Гутерриш дважды в год отчитывается перед советом — традиционно в июне и декабре — о выполнении резолюции совета 2015 года, закрепляющей ядерную сделку с Ираном. Любые результаты расследования в Украине будут включены в этот отчет.

"В отсутствие дальнейших указаний со стороны Совета Безопасности Генеральный секретарь продолжит подготовку этих докладов в том же порядке, в каком они были подготовлены до настоящего времени", — заявил Мигель де Серпа Соареш.

Журналисты пишут, что члены западного совета могут заблокировать любую попытку России предложить новое руководство для Гутерриша. Россия попросила де Серпа Соареша проинформировать совет, но этот шаг, похоже, имел неприятные последствия.

Сообщается, что представитель России в ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию, Францию ​​и Германию в нарушении Устава ООН, пытаясь оказать влияние на Гутерриша письменными просьбами расследовать использование Россией беспилотников на Украине.

"Отчет Генерального секретаря может отражать исключительно тот факт, что письма были получены", — заявили в Собвезе ООН на слова Небензи.

Кроме того, заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд назвал аргумент России о том, что Гутерриш не может провести расследование, "ошеломляющим" и обвинил Москву в том, что она тратит время Совета Безопасности, "чтобы отвлечь внимание от своих вопиющих нарушений".

Ранее Фокус сообщал, что Путин думает, что нашел способ давить на страны G20. По словам европейского дипломата, лидеры G20 будут подталкивать Путина к продлению зернового соглашения и он захочет этим воспользоваться.

Еще сообщалось, что глава ЦРУ тайно посетил Украину в начале октября. Официальные лица США уверены, что вероятность использования Россией ядерного оружия является самой высокой с момента начала полномасштабной войны 24 февраля.

Также напомним, что РФ хочет отправить на войну в Украину брошенных США афганских военнослужащих. За вербовкой, по мнению журналистов, стоит частная военная компания "Вагнер", в ряды которой могут вступить до 15 тысяч экс-бойцов спецназа.