Десантники з США прибули: У КДБ заявили про плани Польщі напасти на Білорусь

Білоруська влада, як сказав керівник КДБ Іван Тертель, знає про бажання Заходу вдарити ядерною зброєю по країні. За його оцінкою, загроза нібито наростає з Литви, Латвії, Польщі та України.

Related video

Білорусь готується до нападу американських військових із Польщі, які вже прибули туди. Про це сказав голова білоруського Комітету держбезпеки (КДБ) Іван Тертель під час зустрічі з трудовими колективами у Могильові, пише агентство БЕЛТА.

"Є конкретні плани входження на нашу територію... Відома 101 повітряно-десантна дивізія США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави", — заявив він.

Тертель відзначив прогнозованість цієї ситуації у світі, оскільки про це нібито говорили геостратеги 10-15 років тому.

"Ми теж про це знали, тому наш глава держави, загалом Білорусь як миролюбна країна, пропонували низку ініціатив для того, щоб домовитися і не загострювати цю ситуацію, яку ми зараз бачимо. На жаль, ці ініціативи не були підтримані", — сказав Тертель. .

Білоруському керівництву, за його словами, на документальному рівні відомі плани завдання ядерних ударів по території країни. Загроза для Білорусі, як сказав голова спецслужби, наростає з Литви, Латвії, Польщі та України.

"Ті, що перебувають у суміжних країнах, уже не бачать можливості мирних змін і активно розробляють силовий сценарій зміни конституційного ладу", — додав силовик.

"Передумови серйозного світового конфлікту"

За словами Івана Тертеля, ситуація, що складається в світі, нагадує переддень Першої і Другої світових воєн.

[ + – ] Китай, Росія та Іран, на думку Тертеля, протистоять коаліції Заходу

"За оцінками різних, зокрема закритих джерел, зараз створюються передумови для серйозного світового конфлікту. Перша ознака — це формування коаліцій у світовому масштабі, що ми нині спостерігаємо. З одного боку, колективний Захід, який уже давно в коаліції і намагається розширювати її. З іншого боку, країни, які не згодні з такою політикою світового панування. Насамперед це Китай, Росія, Іран та деякі інші країни", — зазначив він.

Глава КДБ вважає, що якщо наразі ситуацію не заспокоїти, наслідки можуть стати непередбачуваними. У США, за його даними, нібито математично прораховували наслідки обміну ядерними ударами.

На Заході дійшли висновку, що такий сценарій спричинить катастрофу для людства і на даному етапі його краще уникнути, резюмував Іван Тертель.

Нагадаємо, що ЗС РФ могли перекинути до Білорусі додаткові винищувачі МіГ-31К, здатні нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

У Білорусі та Росії хочуть створити навчально-бойові центри, де готуватимуть військових. Білорусь надає загарбникам інфраструктуру та повітряний простір для ракетних та авіаударів по Україні.

Москва хотіла відправити до Білорусі 170 танків, 100 одиниць артилерії та 9 тис. військових у рамках розгортання регіонального угруповання військ.