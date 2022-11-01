Не так зрозуміли: фінська поліція спростувала заяву про те, що Україна продає західну зброю

У поліції заявили, що Україну і не думали звинувачувати у тому, що вона торгує західною військовою допомогою. Проте досвід показує, що під час воєн завжди активізовуються злочинці.

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У Центральній кримінальній поліції (ЦКП) Фінляндії уточнили заяву свого співробітника про те, що з України до країни надходить автоматична зброя, повідомляє фінська телерадіокомпанія Yleisradio Oy (Yle).

30 жовтня в інтерв'ю ТРК глава відділу боротьби з організованою злочинністю Крістер Альгрен розповів, що доставлені з України штурмові гвинтівки крім Фінляндії виявили також у Швеції, Данії та Нідерландах.

Як прокоментували інтерв'ю в Україні?

На інтерв'ю оперативно відреагувало МВС України, яке назвало публікацію фейком.

"МВС України негайно офіційно почало з'ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалі даних у своїх фінських колег. Останні заперечували існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території, — сказано у заяві МВС. — Є всі підстави вважати, що викладена у статті інформація "додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, у якого брали інтерв'ю". Також відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили представники правоохоронних органів інших країн".

Що мали на увазі у фінській поліції?

Після цього журналісти Yle поговорили із заступником керівника ЦКП Маркусом Вялімякі. Він заявив, що поліція не має доказів того, що зброя, отримана Україною як військова допомога від західних союзників, потім була вивезена до Фінляндії.

[ + – ] У фінській поліції не вважають, що українська влада продає зброю, отриману від союзників

Проте в інтерв'ю Yle Альгрен говорив не про західну допомогу, а про контрабанду зброї через Україну до Північної Європи. Вялімякі зауважив, що поліція має розвідувальну інформацію про це, зараз триває розслідування. Він не став спростовувати слова свого колеги і підкреслив, що така контрабанда — явище не масове, тому причин для занепокоєння немає.

Заступник голови поліції заявив, що його відомство не хотіло створити враження, ніби українська влада якимось чином може допустити, щоб західна зброя потрапила до рук злочинців.

"Організована злочинність надзвичайно спритна у ситуаціях, коли вони можуть отримати зброю. Отже справа в тому, що злочинці здатні на це, а не в тому, що українська влада у якийсь спосіб дозволяє це робити", — сказав Вялімякі.

За його словами, побоювання поліції пов'язані насамперед із тим, що із зон конфліктів зброя часто потрапляє не в ті руки, тому силовики уважно стежать за цим.

Нагадаємо, влітку у Празі відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, а також України та Молдови, на якій обговорили загрозу контрабанди зброї з України до Європи.

У Європолі заявили, що контрабанда зброї з України до Європи вже йде і є потенційною загрозою безпеці Євросоюзу. В Україні у відповідь на такі звинувачення просять надавати докази та зазначають, що мета таких заяв — спроба зірвати постачання військової допомоги ЗСУ. Після цього в Європолі наголосили, що організація мала на увазі потенційну загрозу такої контрабанди.