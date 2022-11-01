Не так поняли: финская полиция опровергла заявление о том, что Украина продает западное оружие

В полиции заявили, что Украину и не думали обвинять в том, что она торгует западной военной помощью. Однако опыт показывает, что во время войн всегда активизируются преступники.

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В Центральной криминальной полиции (ЦКП) Финляндии уточнили заявление своего сотрудника о том, что из Украины в страну поступает автоматическое оружие, сообщает финская телерадиокомпания Yleisradio Oy (Yle).

30 октября в интервью ТРК глава отдела по борьбе с организованной преступностью Кристер Альгрен рассказал, что доставленные из Украины штурмовые винтовки помимо Финляндии обнаружили также в Швеции, Дании и Нидерландах.

Как прокомментировали интервью в Украине?

На интервью оперативно отреагировало МВД Украины, которое назвало публикацию фейком.

"МВД Украины немедленно официально начало выяснять правдивость изложенных в этом материале данных у своих финских коллег. Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории, — сказано в заявлении МВД. — Есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью". Также отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили представители правоохранительных органов других стран".

Что имели в виду в финской полиции?

После этого журналисты Yle взяли поговорили с заместителем руководителя ЦКП Маркусом Вялимяки. Он заявил, что у полиции нет доказательств того, что оружие, полученное Украиной в качестве военной помощи от западных союзников, затем было вывезено в Финляндию.

[ + – ] В финской полиции не считают, что украинские власти продают оружие, полученное от союзников

Однако в интервью Yle Альгрен говорил не о западной помощи, а о контрабанде оружия через Украину в Северную Европу. Вялимяки отметил, что у полиции есть разведывательная информация об этом, сейчас идет расследование. Он не стал опровергать слова своего коллеги, и подчеркнул, что такая контрабанда — явление не массовое, поэтому причин для беспокойства нет.

Заместитель главы полиции заявил, что его ведомство не хотело создать впечатление, будто украинские власти каким-то образом могут допустить, чтобы западное оружие попало в руки преступников.

"Организованная преступность чрезвычайно изворотлива в ситуациях, когда они могут получить оружие. Так что дело в том, что преступники способны на это, а не в том, что украинские власти каким-то образом позволяют это делать", — сказал Вялимяки.

По его словам, опасения полиции связаны прежде всего с тем, что из зон конфликтов оружие часто попадает не в те руки, поэтому силовики внимательно следят за этим.

Напомним, летом в Праге состоялась встреча министров внутренних дел стран Евросоюза, а также Украины и Молдовы, на которой обсудили угрозу контрабанды оружия из Украины в Европу.

В Европоле заявили, что контрабанда оружия из Украины в Европу уже идет и представляет собой потенциальную угрозу безопасности Евросоюза. В Украине в ответ на такие обвинения просят предоставлять доказательства и отмечают, что цель таких заявлений — попытка сорвать поставки военной помощи ВСУ. После этого в Европоле отметили, что организация имела в виду потенциальную угрозу такой контрабанды.