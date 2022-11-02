Отримали гарантії від України: у РФ пояснили відновлення участі у зерновій угоді (відео)

Рішення Кремля розлютило російських "патріотів" і, на думку української влади, стало уроком для Заходу, який має розмовляти з агресором з позиції сили.

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Російське керівництво вирішило пояснити росіянам, чому РФ погодилася на відновлення "зернової угоди", яка передбачає безпечне вивезення сільгосппродукції з українських портів на Чорному морі.

Цю місію довірили Міноборони. Спікер відомства Ігор Конашенков нагадав, що Росія призупинила реалізацію "зернової угоди" після атаки на Севастополь, яка сталася 29 жовтня. Конашенков назвав цю акцію "терористичним актом проти кораблів Чорноморського флоту".

"Завдяки участі Організації об'єднаних націй, а також сприянню Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації, — заявив речник МО РФ. — Українська сторона офіційно запевнила, що морський гуманітарний коридор буде використовуватися тільки відповідно до положень "чорноморської ініціативи" та пов'язаного з нею положення про Спільний координаційний центр. Російська Федерація вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми та відновлює реалізацію угоди "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України".

[ + – ] Російські ультрапатріоти засмутилися рішенням Кремля

Варто зазначити, що ця заява дуже засмутила російських "патріотів". У мережі, де підтримують війну проти українців, вони, не соромлячись у висловлюваннях, лають Міноборони, Кремль і особисто президента РФ Володимира Путіна, оскільки вважають, що таке рішення стало зрадою тих, хто зараз воює на фронті.

В Україні радять тиснути на агресора

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що із зернової "османської дипломатії" західним лідерам варто винести урок.

"Шантажист з російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший і вміє чітко аргументувати тверду позицію. Шлях до "умиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії заявили, що дрони Севастополем нібито запустили з цивільного судна, яке мало вивозити зерно, а дрони летіли в зоні "зернового коридору", але потім змінили маршрут.

Однак на вихід РФ з угоди ООН, Туреччина та Україна відреагували спокійно: погодили на 31 жовтня план проходження коридором для 16 суден, що перебувають у турецьких водах. Росію лише повідомили про це, а гарантом безпеки виступила Туреччина. Її президент Реджеп Тайіп Ердоган став переконувати Володимира Путіна повернутися до виконання угоди, щоб не допустити продовольчої кризи і не приховував, що очікує на позитивне рішення.